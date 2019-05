Le jeudi 23 mai, le Centre communautaire régional de London (CCRL) conviait ses partenaires et les francophones de la ville à assister à une assemblée générale extraordinaire. Ce devait-être la dernière activité au cours de laquelle seraient utilisés le nom et le logo avec lesquels l’organisme s’est fait connaître depuis sa fondation en 1994. En effet, à la suggestion de la direction, l’assistance a appuyé l’idée de donner une nouvelle image à ce pilier de la francophonie locale.

Ce sera donc désormais sous le nom de Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) que l’organisme poursuivra ses activités. Ce nouveau nom se veut plus représentatif de son mandat et de sa réalité au quotidien et c’est avec confiance que l’assemblée a donné le feu vert à ce changement.

Qui plus est, une nouvelle identité visuelle sera mise de l’avant. L’ancien logo, combinant le trille, la fleur de lys et des arbres stylisés dont les troncs représentent des personnes, fera désormais place à un dessin rassemblant des éléments semblables mais plus vivant, plus coloré et auquel ont été ajoutées des lignes bleus symbolisant la rivière Thames.

Les grandes lignes du plan stratégique 2019-2023 du CCFL ont également été présentées à l’assistance par le directeur général, Jean-Pierre Cantin. En considérant les forces et faiblesses de l’organisme de même que les opportunités et menaces présentes dans son environnement, quatre axes stratégiques ont été déterminés.

Ainsi, au chapitre de l’offre de services, la programmation culturelle et récréative et le référencement auprès des autres services en français seront améliorés et accrus. L’engagement communautaire, en termes d’affluence et de participation, devra être en croissance. La modernisation et la pérennisation se traduiront par la recherche d’une plus grande efficience et une diversification des sources de financement. Quant au rayonnement public, il réfèrera à la capacité de se poser en leader non seulement dans la communauté francophone mais aussi auprès des décideurs politiques.

Le plan stratégique du CCFL s’appuie sur l’information recueillie au cours de la consultation menée l’année dernière par la firme PGF. La communauté avait alors été sondée pendant de longs mois et M. Cantin est revenu brièvement sur cet exercice en présentant quelques données d’ordre démographique.

Habituons-nous à le dire : Carrefour communautaire francophone de London. Après un quart de siècle passé à contribuer à la vitalité du français, l’organisme entame une nouvelle étape de son existence. De grands projets sont sur la table qui, lorsque réalisés, feront plus que jamais du CCFL le pivot de la communauté.

PHOTO : Les membres du conseil d’administration et le directeur général posent aux côtés des nouveaux nom et logo de l’organisme.