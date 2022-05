Le 29 avril, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) recevait des bénévoles de la région pour leur rendre hommage et les remercier de leurs efforts au profit de la communauté.

Cette activité était animée par la présidente de l’organisme, Tanya Tamilio et un membre du conseil d’administration (CA), Sasha Jamieson. La soirée était commanditée en grande partie par le Centre culturel Jolliet et les Conseils scolaires Providence et Viamonde. Des hors-d’œuvre attendaient la centaine d’invités dès leur arrivée, afin de les faire patienter jusqu’au début de la cérémonie.

Les deux animatrices ont commencé la soirée en remerciant chaleureusement trois membres du CA du CCFSL qui sont là depuis le début (ou presque), soit Diane Lamarche et Jocelyne Bouffard pour plus de 25 années de bénévolat à Sarnia, et Gaston Croteau. Ces bénévoles ont reçu un certificat d’appréciation, une épinglette du drapeau franco-ontarien et un petit cadeau.

Au total, 13 personnes ont été célébrées pour 25 années de bénévolat au sein des organismes francophones locaux, 2 pour 15 années, 4 pour 10 années et 6 pour 5 années.

C’est ainsi que Doreen Paquette, Tony Godin, Florence Godin, Armando Notte, Rosemary Shonïker, Maurice Coulombe, J.P. Legault, Florian Bronsard, Ron Lamarche, Normand et Ginette Prévost, Jeannine Rivard, Olier Beaudoin, Denise Charron, Martin Carrier, Evelyne St-Onge, Simone Boilard, David Cummings, Mme Séguin, Catie Arsenault, Sylvie Chmieleski, Paul Bourgeois, Dorothy Croteau, Maryse Mankarios, Scott Armstrong, Mélanie Vachon, Lorraine Bourassa, Louis Guimond, Patricia Boivin, Mouna Baalbaki, Judy Harding, Dean Williams, Amélia Moffat, Tom Classen, Joanne Cummings, Pascal Gendron, Doris Leblanc, Pascale Daigneault et Isabelle Scott se joignent aux bénévoles mentionnés au début du texte.

Ces hommages ont été suivis de la reconnaissance de ceux qui ont beaucoup fait pour aider le Centre et les aînés de la communauté à passer au travers de la pandémie de COVID-19.

« Ces personnes sont nos héros, mentionne Tanya Tamilio. Sans elles, rien n’aurait été possible. Nous n’aurions pu offrir nos services et programmes à la communauté. »

La présidente a alors demandé à ces « héros » de se joindre à elle devant l’auditoire pour être reconnus comme il se doit. Bref, une soirée émotive au cours de laquelle a été démontré que les bénévoles se dévouent énormément dans leur milieu.

Cette activité a été présentée dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole dont le thème cette année était « le bénévolat est l’empathie en action ».

Photo: Jeunes bénévoles du Centre communautaire