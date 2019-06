Le Centre communautaire francophone de Sarnia Lambton (CCFSL) est fier d’annoncer qu’il est l’heureux récipiendaire d’une subvention de 16 000 $ dans le cadre du programme « Effet multiplicateur » de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Cette subvention permettra à l’organisme de mettre en oeuvre le projet Grandissons et restons à Sarnia.

Le programme « Effet multiplicateur » vise à outiller et appuyer les organismes communautaires franco-ontariens en identifiant les effets leviers de leurs initiatives et en maximisant leur impact dans les communautés francophones. Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud de l’Ontario (FedDev Ontario), l’un des six organismes de développement régional du Canada, qui offre du financement et des services aux entreprises qui appuient l’innovation et la croissance dans le sud de l’Ontario.

Le projet Grandissons et restons à Sarnia du CCFSL contribue au développement économique de la communauté franco-ontarienne. En effet, ce projet permettra d’offrir des ateliers de renforcement des capacités humaines, communautaires et d’employabilité aux jeunes adolescents francophones de la région de Sarnia pour renforcir leur sentiment d’appartenance et les inciter à demeurer dans la communauté.

Le CCFSL tient à exprimer sa reconnaissance à l’AFO et à FedDev Ontario qui encouragent ces partenariats destinés à bonifier l’accès aux services en français en Ontario.

SOURCE : CCFSL