Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) est fier d’annoncer qu’il est l’heureux récipiendaire d’une subvention de 10 000 $ dans le cadre du programme « Fonds d’aide et de relance pour entreprises et organismes francophones du Sud de l’Ontario (FAREOSO) » de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Cette subvention pourvoira directement aux coûts associés à l’adaptation et à la sécurisation de l’emplacement, à l’achat d’équipements de protection et aux salaires et avantages sociaux.

Le programme FAREOSO vise à subvenir aux coûts uniques associés à la réouverture des organismes à but non lucratif et fournir une aide à leur budget de fonctionnement. Ce programme est financé par l’Agence fédérale de développement économique du sud de l’Ontario (FedDev Ontario), l’un des six organismes de développement régional du Canada qui offre du financement et des services aux entreprises tout en appuyant l’innovation et la croissance.

Le CCFSL tient à exprimer sa reconnaissance à l’AFO et à FedDev Ontario qui encouragent ces partenariats destinés à bonifier l’accès aux services en français en Ontario.

SOURCE – CCFSL