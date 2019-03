Le 16 février dernier, les karatékas du club de karaté francophone de London ont remporté plein de médailles lors du tournoi régional Matsumura Challenge. Le tournoi avait lieu à London et plus de 250 participants venant de London, St. Thomas, Chatham, Windsor, Sarnia, Kitchener, Toronto et plusieurs autres villes avoisinantes y ont pris part.

Les participants du dojo Furansu pose fièrement avec leurs médailles sur la photo : Viveka Sainani, 2e place en combat et 3e place en kata chez les 18 ans et plus ceintures brunes, Nathaniel Galarneau, 2e place en kata par équipe, 4e place en kata individuel chez les ceintures jaunes 10-12 ans, Anthony Galarneau, 3e place en combat chez les ceintures bleues, violette et brunes de 14 à 17 ans, Nimer Renno, 2e place en combat et 3e place en kata chez les ceintures jaunes de 14 à 17 ans. Absente de la photo : Élodie Mathieu, 4e place en combat chez les ceintures bleu-violette et brunes de 13-14 ans. Leur instructeur, Patricia Beauregard, est très fière de ces jeunes athlètes.

PHOTO et TEXTE : Patricia Beauregard