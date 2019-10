En novembre 2018, des élèves de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier et des représentants d’organismes de langue française se donnaient rendez-vous au Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) pour nouer des liens. L’objectif? Faire mieux connaître le milieu communautaire aux adolescents et les intéresser à y faire leur part.

De cette rencontre est né un projet de club d’échecs bilingue qui est rapidement devenu réalité. C’est un élève, aujourd’hui en 11e année, qui est à l’origine de cette initiative : André Desrochers. La présidente du CCFS, Tanya Tamilio, lui avait donné carte blanche pour mettre sur pied ce club dédié à ce jeu de société ayant des adeptes de tous âges. En effet, le CCFS est l’organisme partenaire du club d’échecs dont les membres s’y réunissent tous les mardis soirs pour s’adonner à leur passe-temps.

André Desrochers, président du club

« J’ai toujours aimé jouer aux échecs. Il n’y avait pas vraiment d’endroit où jouer dans la ville alors j’ai décidé que je serais celui qui remédierait à ça », explique André Desrochers. C’est à l’âge de 7 ans qu’il a été initié aux échecs par son père qui l’a d’ailleurs épaulé dans la création du club. Un autre passionné de ce jeu, Andy Bruziewicz, connu à Sarnia pour avoir longtemps été conseiller municipal, a donné un coup de main apprécié, notamment en puisant dans son réseau de contacts pour recruter des membres.

Le fondateur du club et ses acolytes ont chacun fait des démarches pour attirer le plus de gens possible. Parmi les premiers à rejoindre leurs rangs figuraient d’anciens membres d’un club d’échecs ayant existé à Sarnia il y a quelques années. Bien vite, le recrutement s’est élargi à d’autres personnes de sorte que le club compte aujourd’hui 50 membres. L’assiduité aux rencontres hebdomadaires varie de l’un à l’autre mais est assez forte pour que le CCFS accueille 20 à 25 joueurs chaque semaine. Qui plus est, il y a une belle diversité générationnelle au sein du club et, des enfants jusqu’aux aînés, tous prennent plaisir à s’affronter sur l’échiquier et à apprendre les uns des autres puisque les débutants côtoient les joueurs aguerris.

Depuis ses débuts en janvier dernier, le club d’échecs de Sarnia a pris assez d’envergure pour se mesurer à celui de Port Huron, de l’autre côté de la rivière St. Clair. « On a commencé à faire des compétitions il y a deux mois passés, relate André Desrochers. C’était vraiment amusant et on espère avoir notre prochain match dans les prochaines semaines. »

Cependant, une autre activité viendra entretemps occuper les bénévoles du club. En effet, le 9 novembre prochain en après-midi, le club d’échecs bilingue organise un tournoi pour les jeunes de 12 ans et moins. Il n’en coûte que 2 $ pour s’inscrire à ce tournoi et ainsi courir la chance de gagner des prix. Il n’y a pas de date limite pour les inscriptions mais celles-ci seront limitées en fonction de l’espace disponible. Pour participer, il suffit simplement de téléphoner au CCFS et donner son nom.

Il est évident que le club d’échecs et le partenariat qui le lie au CCFS sont désormais assez solides pour s’inscrire dans la durée. Voilà un bel exemple de réussite née de la collaboration entre un organisme et la jeunesse qui inspirera peut-être d’autres initiatives toutes aussi fructueuses.

PHOTO : Le club rassemble chaque mardi des joueurs passionnés.