Le mardi 25 juin, des finissantes du Collège Boréal de London ont tourné la page sur leurs études en recevant leur certificat dans le cadre d’une cérémonie qui rassemblait plusieurs dignitaires de l’institution d’enseignement connue pour ses taux de rendement et de satisfaction très élevés.

Marc Despatie, directeur des communications, planification stratégique et relations gouvernementales, Lyne Michaud, vice-présidente à l’enseignement, et Sonia Hotte, chef des programmes d’accès, étaient venus de Sudbury, où le Collège Boréal est basé, pour participer à la cérémonie. Parents et amis des finissantes étaient également présents afin de les accompagner dans cette étape importante de leur parcours.

Neuf personnes recevaient ce jour-là leur certificat. Leurs études ont constitué un moment charnière qui leur permet à présent de gagner en indépendance : « Votre certificat est l’accomplissement d’un travail acharné et la reconnaissance qu’aujourd’hui vous devenez de véritables professionnels dans votre domaine et que vous avancez dans vos carrières, a souligné Justin Patton, chef régional. Je sais que certains d’entre vous, en travaillant, ont eu la motivation de continuer vos études et de terminer. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour y arriver malgré les difficultés d’ordre organisationnel et matériel que vous avez rencontré en chemin. Je vous dis bravo! Car il n’est pas facile de combiner vie de famille, travail et études. »

Les uns après les autres, les finissants qui étaient présents à la cérémonie ont été invités à s’avancer pour recevoir leur certificat. Chaque fois, de nombreux cellulaires étaient aussitôt levés pour immortaliser ce moment en photo. Voici les noms de ceux qui font désormais partie de la famille Boréal : Armelle Kodjo, Césalie Bukuru, Eviane Lesbaine Metsoko Tamokoue, Emmanuelle Mikwete, Balongelwa Ghislaine Milambo, Balongelwa Solange Milambo, Didacienne Mukahabeshimana, Jesus Marie Archimede Ingabire et Landry Joule Ivuganeza.

Comme le mentionnait Justin Patton, c’est à présent le marché du travail qui attend ces diplômés. Une meilleure place au sein de la société ontarienne et de plus grands moyens de s’affirmer comme francophone iront également de pair avec les atouts conférés par l’obtention de ce certificat.

PHOTO : Finissantes et dignitaires réunis le temps d’une photo