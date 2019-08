La ville de Sarnia est parsemée de points de repère rappelant la mémoire de celui qui fut le deuxième premier ministre du Canada. Alexander Mackenzie a été au pouvoir de 1873 à 1878 et, s’il est plus spécialement honoré dans cette petite ville du Sud-Ouest ontarien, c’est qu’il fut député du comté de Lambton pendant toute sa carrière politique.

Il existe déjà une école secondaire à son nom à Sarnia. Un monument en son honneur se trouve aussi dans le parc Alexander Mackenzie sur la rive de la rivière St. Clair. Au cimetière Lakeview, le lieu de son dernier repos est marqué d’une imposante stèle funéraire autour de laquelle sont inhumés plusieurs membres de sa famille et une plaque du gouvernement fédéral de même qu’un Unifolié marque l’endroit. Qui plus est, sur la rue Christina Nord subsiste une résidence (aujourd’hui un bureau d’avocats) construite en 1861 pour John Mackenzie, un des nombreux frères d’Alexander à s’être établis dans la région de Sarnia-Lambton et à y avoir prospérés. Une plaque y souligne la valeur patrimoniale du bâtiment.

La Maison Mackenzie au centre-ville de Sarnia

Ce ne sont donc pas les rappels de la vie de ce personnage historique qui manquent mais le conseil municipal a néanmoins décidé, au début du mois d’août, d’aller plus loin en faisant revivre une pratique tombée en désuétude : celle de désigner le congé civique sous le nom de « jour Alexander Mackenzie » et d’organiser chaque année une commémoration de sa vie et de sa carrière.

Qu’une municipalité inscrive le congé civique dans un contexte local n’est pas rare en Ontario. À Toronto, ce jour férié sert à honorer John Graves Simcoe, fondateur de la ville. À Ottawa, c’est le lieutenant-colonel John By qui est commémoré. À Burlington, Joseph Brant; à Peterborough, Peter Robinson; à Guelph, John Galt; à Hamilton, George Hamilton; etc. À la fin des années 1990, Sarnia s’était jointe à cette pratique en soulignant « son » premier ministre mais l’idée n’a pas pris racines et fut oubliée peu après.

Le conseil municipal espère renouveler l’intérêt pour l’histoire locale et d’autres initiatives en ce sens pourraient voir le jour.

Né en Écosse en 1822, Alexander Mackenzie a immigré au Canada en 1842 pour s’établir à Sarnia trois ans plus tard. Dans les années 1850, il fut éditeur d’un journal, le Lambton Shield, et fut élu à l’assemblée législative en 1861.

Sa carrière politique s’est poursuivie sous la Confédération et il devint chef du parti libéral, alors dans l’Opposition, en mars 1873, accédant au pouvoir quelques mois plus tard. Premier ministre, il créa la Cour suprême, le poste de vérificateur général, le Collège militaire royal et introduisit le vote secret aux élections fédérales. En 1878, les libéraux furent rejetés dans l’Opposition mais Mackenzie conserva son siège de député jusqu’à sa mort en 1892.

PHOTO : Au cimetière Lakeview, une plaque historique indique l’endroit où sont inhumés Alexander Mackenzie et les membres de sa nombreuse parenté.