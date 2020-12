London n’est pas à l’abri de fréquentes intempéries provoquées par le changement climatique. Pas plus tard qu’en janvier 2020, des précipitations record dans la région ont entraîné des inondations extrêmes le long de la rivière Thames, provoquant une forte pression sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de London.

C’est entre autres pour prévenir ce type de problèmes que le gouvernement fédéral a entrepris d’investir massivement dans les infrastructures.

La plus récente annonce faite en ce sens dans la région date du lundi 7 novembre. En conférence de presse au Musée de London, Kate Young, députée de London-Ouest, et Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, tous deux au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, ont fait connaître l’intention d’Ottawa de contribuer à la modernisation des stations d’épuration des eaux usées de Greenway et d’Adelaide.

« Comme dans de nombreuses régions du Canada, les résidents de la ville de London subissent les effets des changements climatiques. L’investissement dans la station d’épuration des eaux usées de Greenway permettra de réduire au minimum les effets coûteux des phénomènes météorologiques extrêmes et de garantir la protection des infrastructures importantes, telles que les maisons, les écoles et les entreprises, pour les années à venir », a déclaré Mme Young.

En investissant dans la protection des infrastructures essentielles des communautés, le gouvernement du Canada peut contribuer à atténuer les dommages causés par les inondations à l’avenir et à éviter que des eaux usées non traitées ou partiellement traitées ne se déversent dans la rivière lors d’inondation.

« La modernisation de la station d’épuration des eaux usées d’Adelaide assurera la protection de la rivière Thames et du lac Érié, préservant ainsi London et les plans d’eau naturels environnants. Le plan d’infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et construit des communautés plus propres et plus inclusives », a fait remarquer M. Fragiskatos.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,8 millions $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes. La Ville de London contribuera de son côté à hauteur de plus de 29,7 millions $.

Le projet prévoit la construction et la remise en état des stations d’épuration des eaux usées de Greenway et d’Adelaide. Les travaux comprendront une barrière contre les inondations et une station de pompage des effluents afin de protéger ces infrastructures essentielles et de réduire les impacts environnementaux sur la rivière Thames, le lac Érié et les collectivités avoisinantes. Ces travaux permettront également d’atténuer les conséquences des inondations et de mieux protéger les habitants de London.

Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives liées aux inondations financées dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Ces projets comprennent aussi des investissements pour lutter contre les inondations à Tecumseh et LaSalle.

Le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes est un programme de 2 milliards $ sur 10 ans visant à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les incendies, les tremblements de terre et les sécheresses. À ce jour, des fonds de plus de 1,9 milliard $ ont été annoncés pour 68 projets d’infrastructure à grande échelle qui contribueront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces liées aux changements climatiques.

SOURCE – Infrastructure Canada

PHOTO – Peter Fragiskatos