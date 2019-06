LONDON, le 24 mai – L’évolution de l’économie canadienne et les investissements dans l’infrastructure font de la formation professionnelle un élément essentiel à notre avenir. Les métiers spécialisés offrent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et le gouvernement du Canada est déterminé à aider des groupes clés, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, à accéder à ces emplois.

C’est pourquoi la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, l’honorable Patty Hajdu, a annoncé un projet d’investissement dans de l’équipement et du matériel de formation afin d’aider environ 180 apprentis à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Ce projet est financé dans le cadre du Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical (PFIMS), volet Investissement dans l’équipement de formation.

Le gouvernement du Canada versera plus de 123 000 $ sur trois ans dans ce projet, dirigé par la fiducie pour la formation de la section locale 1059 de la Labourers’ International Union of North America (LiUNA).

La section locale 1059 de la LiUNA, à London, achètera de l’équipement moderne afin d’améliorer la sécurité et la productivité (chargeuses compactes, caméras, drones, ordinateurs portables). De plus, en permettant aux apprentis d’être formés et recertifiés sur place, la section locale 1059 réduira les perturbations dans le travail pour les employeurs comme les apprentis. Enfin, d’autres sections locales, ainsi, notamment, que des mécaniciens de chantiers, des conducteurs de pieux, des poseurs de planchers et des menuisiers pourront utiliser le nouvel équipement pour obtenir leur certification.

Les projets du PFIMS aident les syndicats partout au Canada à améliorer la qualité de la formation en investissant dans de l’équipement et du matériel de formation à jour. Ils soutiennent l’innovation et renforcent les partenariats pour réduire les obstacles persistants qui freinent l’apprentissage au Canada. Grâce à cet investissement, davantage d’apprentis pourront perfectionner leurs compétences, terminer leur formation et trouver de bons emplois bien rémunérés.

Comme l’économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement est déterminé à s’assurer que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

SOURCE : Emploi et Développement social Canada