La Ville de London va de l’avant avec 10 projets destinés à améliorer la circulation et renforcir la communauté grâce à un engagement à cet effet se montant à plus de 123 millions $ du gouvernement du Canada.

L’annonce officielle en a été faite le vendredi le 23 août. Des représentants du gouvernement ont alors confirmé la contribution d’Ottawa aux divers projets de transport en commun et d’infrastructures routières soumis au fédéral en mars dernier par le conseil municipal. « Cet investissement représente le plus important projet en infrastructure de l’histoire de London et améliorera la mobilité pour tous les résidents de la ville, quelque soit leur mode de transport, a affirmé le maire Ed Holder. Qui plus est, ces dix projets stimuleront aussi la création d’emplois et amélioreront la sécurité routière. Après des années de controverse et de délais, la ville de London est finalement prête pour ces changements. »

Les projets soumis par London à Ottawa ont été approuvés parce qu’il était démontré qu’ils amélioreraient les capacités du système de transport en commun de même que son accès et, de manière générale, la qualité et la sécurité de la circulation dans la ville. Les travaux pourraient débuter dès 2020.

Cette subvention du fédéral s’ajoute aux 103 millions $ du provincial et la Ville financera la balance du coût total, ce qui dans son cas représentera une dépense approximative de 148 millions $ qui seront prélevés à diverses sources.

Les projets sont décrits en détail sur le site web de la ville de London. Si tout se passe comme prévu, le paysage de la ville pourrait changer drastiquement : des rues passeront sous la voie ferrée, les autobus se feront plus nombreux et leurs passages plus fréquents, les feux de circulation seront mieux adaptés au flux des véhicules, un rond-point verra le jour dans le centre-ville, etc.

Avec ces travaux à venir, London fera face à d’importants défis logistiques qui ne se termineront pas de sitôt mais qui changeront pour le mieux le quotidien des résidents.

(Crédit photo : Ville de London)