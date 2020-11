L’accès au logement est un problème qui touche de plus en plus de gens et les gouvernements n’ont d’autre choix que d’y consacrer du financement.

Ainsi, depuis juillet dernier, l’Ontario a investi plus de 65 millions $ dans la création d’environ 1100 logements abordables et avec services de soutien. Qui plus est, de manière générale, ce sont 510 millions $ qui sont, par l’entremise du Fonds de secours des services sociaux, offerts aux municipalités et aux partenaires des programmes autochtones pour les aider à offrir des services essentiels, tels que des refuges, des banques alimentaires, du financement pour les arriérés de location et des solutions de logement à plus long terme.

Alors que le coronavirus est toujours des nôtres et que la récession se prolonge, cette attention du gouvernement provincial à la nécessité de se loger pour les personnes et familles à faible revenu est donc la bienvenue. Dans la région, le dernier investissement en date, annoncé le 17 novembre, se chiffre à 1,5 million $ et servira à la construction d’un complexe locatif de 23 logements dont 12 seront désignés comme abordables, c’est-à-dire que leur prix sera inférieur de 20 % au loyer du marché.

C’est à Aylmer, à 15 minutes à l’est de St. Thomas, que l’édifice sera construit à partir du printemps 2021. Son coût total sera de 2,2 millions $ et il est à prévoir qu’il sera occupé dès l’automne 2022.

Par « personnes à faible revenu », il est n’est pas seulement question des employés dont le salaire est à peine suffisant pour couvrir leurs dépenses essentielles. Il s’agit aussi de certains aînés, de personnes handicapées, de personnes à risque d’itinérance, etc., bref, tous ceux en situation de précarité.

Ces gens ne se retrouvent donc pas seulement dans les grandes villes comme le rappelle Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement : « Les logements abordables sont rares partout en Ontario depuis des années, y compris dans les petites collectivités comme Aylmer.

« Notre gouvernement travaille avec les municipalités, ainsi qu’avec le secteur privé, pour nous assurer que nous avons une gamme de logements abordables dans toutes les régions de la province.

« Ces projets fournissent non seulement des logements aux gens, mais ils créent aussi des emplois et contribueront à notre reprise économique ».

Ce n’est donc pas demain la veille que les annonces de ce type cesseront, constituant chaque fois une bonne nouvelle destinée à remédier à une dure réalité.

PHOTO – De gauche à droite: la mairesse d’Aylmer Mary French; le député provincial d’Elgin-Middlesex-London Jeff Yurek; Heather Sheridan, directrice des services sociaux de la Ville de St. Thomas (partenaire du projet); Joe Ostojic et Peter Ostojic de l’entreprise Walter Ostojic and Sons Ltd. (responsable de la construction). C’est à côté de cet édifice que sera construit, à l’identique, le nouvel immeuble d’appartements.