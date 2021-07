L’Ontario est entré dans la phase 3 du déconfinement, juste à temps pour que le Ribfest puisse à nouveau attirer les foules au parc Victoria du 29 juillet au 2 août. Hé oui! Après une année d’absence, le rendez-vous des amateurs de grillades figure à nouveau au calendrier d’activités de London et constitue d’ailleurs le premier événement de masse à se tenir dans le célèbre grand parc du centre-ville depuis que la province, comme le reste de la planète, s’est claquemurée au printemps 2020 pour échapper à la COVID.

Sans surprise, des restrictions seront néanmoins toujours en vigueur, en grande partie dictées par la volonté de maintenir un certain degré de distanciation sociale.

Pour cette année, donc, pas de manèges. Le site aura une capacité d’accueil maximale de 1000 personnes qui devront, en se présentant, répondre aux questions relatives à leur état de santé et à leurs contacts interpersonnels. Les masques seront toujours de mise, sauf aux tables où tout au plus six personnes pourront s’asseoir. Les participants seront également encouragés à ne consommer ni nourriture, ni boisson en déambulant sur le site.

La logistique sera également un peu différente si on la compare à la dernière édition. Ainsi, deux files d’attente seront mises en place pour chaque kiosque afin de faciliter la distanciation. Des stations pour se laver les mains avec du liquide antiseptique se trouveront également çà et là. Cela dit, au final, les organisateurs estiment que les participants retrouveront la même ambiance : les à-côtés du Ribfest, tels le festival de bières artisanales et les concerts, seront ainsi de retour pour le plus grand plaisir des festivaliers.

En ce qui concerne le menu, les amateurs n’ont pas à s’inquiéter : les dix restaurateurs qui ont fait la renommée du Ribfest seront de la partie pour offrir une sélection de grillades de porc, de boeuf et de poulet qui ne manquera pas de mettre bien du monde en appétit. C’est donc un rendez-vous pour tous les amateurs de bonne bouffe!

PHOTO (Archives L’Action 2019) – Les classiques culinaires seront de retour mais à grand renfort de distanciation sociale.