Le London Dance Festival, qui se tiendra du 28 au 30 juin prochain, comportera une nouveauté de taille. En effet, certains de ses éléments seront livrés en français. Il en sera ainsi de sa promotion mais aussi d’une activité spéciale à laquelle sont conviés les francophones.

Cynthia Nakeyar

C’est grâce à une initiative de Cynthia Nakeyar que ce festival comporte aujourd’hui une part de français. Ce nom est familier à plusieurs et pour cause : la troupe de danse de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère doit beaucoup à Mme Nakeyar qui, en tant qu’enseignante de danse, s’est énormément investie dans la promotion de cet art auprès des jeunes. Passionnée par le potentiel expressif du corps et du mouvement, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne mette la même énergie à travailler auprès de ce que l’on peut désormais appeler, de façon informelle, le Festival de danse de London.

« Cette année, j’ai contacté la directrice de l’événement, Elizabeth Varty, pour lui proposer d’avoir de la francophonie dans le festival et elle a beaucoup aimé l’idée », confie Cynthia Nakeyar. C’est d’abord et avant tout par l’entremise du flash mob que la langue de Molière aura sa place. Qu’est-ce à dire? Un flash mob (ou « foule éclair », pour reprendre l’équivalent français peu utilisé) est un concept pouvant prendre diverses formes mais qui toutes se caractérisent par un rassemblement plus ou moins spontané d’un grand nombre de gens dans un lieu public afin de se livrer à une brève prestation à connotation artistique. La danse est un moyen d’expression privilégiée de ce type de démonstration et c’est ce à quoi travaille Mme Nakeyar.

Elle et un autre danseur professionnel francophone, Codie Primeau, recrutent présentement des participants dans le but de mettre sur pied pareil spectacle. Les ateliers sont offerts en français et toute personne intéressée, indépendamment de son âge ou niveau d’habileté, peut s’y joindre, la danse proposée étant conçue pour être facile à reproduire. Un tutoriel pour apprendre la danse se trouve sur le site web du festival de même que les dates et lieux des ateliers. Les coordonnées pour contacter les organisateurs s’y trouvent également afin d’inviter Cynthia Nakeyar et Codie Primeau à enseigner cette danse dans les écoles, lieux de travail, centres communautaires ou autres.

La chanson qui servira de toile de fond musicale au flash mob (ou dance mob comme l’activité est désormais nommée) a représenté la France au Concours Eurovision 2016 et s’intitule J’ai cherché. Interprétée par le chanteur franco-israélien Amir, cette oeuvre comporte des couplets en français alors que le refrain est en anglais.

C’est au parc Ivey que la danse sera présentée au public les 29 et 30 juin. Qui plus est, La Compagnie de Danse, troupe francophone créée par Cynthia Nakeyar, sera également de la partie avec son propre spectacle.

Une telle représentation de la communauté de langue française est du jamais vu au Festival de danse de London. Chapeau à Mme Nakeyar pour cette réussite!