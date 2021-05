C’est au printemps 1940 que le Musée de London a ouvert ses portes. Au début affilié à la Bibliothèque publique de London, il a pris sa forme actuelle en 1989 lorsqu’il a été fusionné avec la Galerie d’art régional et le Musée régional d’histoire. L’édifice bien connu qu’occupe aujourd’hui l’institution date également des années 1980 et a été conçu par l’architecte canadien Raymond Moriyama.

Ce sont là les dates les plus marquantes de l’histoire du Musée de London, mais d’autres événements mémorables pourraient être cités, le dernier en date étant l’inauguration du nouveau centre multifonction en 2018. Mais est-ce vraiment le fait marquant le plus récent? Que le Musée soit contraint de célébrer son 80e anniversaire par l’entremise du web illustre le défi qui s’est imposé aux musées en tous genres depuis l’an dernier et qui restera dans les mémoires longtemps.

L’exposition virtuelle 80ML, qui sera en montre jusqu’à la fin de l’année, consiste en 40 oeuvres et 40 artéfacts, tous de la collection permanente. Toiles, sculptures, photographies et autres médiums artistiques y côtoient des objets du quotidien, aujourd’hui antiquités. Qui plus est, le Musée a demandé à 80 résidents de la ville de commenter sur ce que représentent ces objets, que ce soit pour eux-mêmes ou pour ce qu’ils signifient à l’échelle de la société. Ces personnalités issues de milieux très divers (monde des affaires, politique, activisme, médias, enseignement, art et culture, etc.) représentent la communauté dans toutes ses facettes (jeunes, aînés, minorités ethnoculturelles, etc.) et leurs commentaires se basent en bonne partie sur leurs expériences personnelles ou professionnelles.

Dommage que le musée soit pour le moment inaccessible. Au moins, l’institution a mis certaines ressources en ligne. Sur le site museumlondon.ca/athome, les internautes ont accès à un large éventail de tutoriels pour s’initier aux arts et donner libre-cours à leur imagination avec le matériel dont ils disposent à la maison ou, pour les plus avancés, avec du matériel spécialisé. Quiz et jeux pour tous les âges sont également offerts par l’entremise de cette page tout comme un catalogue photographique d’objets issus de la collection permanente de même que des vidéos de visites guidées virtuelles.

Pas facile d’adapter un musée au format web… On y perd le plaisir d’arpenter les lieux à son gré dans la quiétude typique de ce genre d’institution. Au moins, l’essentiel demeure, soit le contact avec l’histoire et la culture. De plus, même s’il est facile de se lasser d’internet à force d’y être exposé, il faut bien admettre que si ce n’eut été de cette technologie, les 80 ans du Musée de London seraient passés sous silence.

PHOTO – Le site web du Musée comprend des visites virtuelles : en photo, un extrait du vidéo consacré à l’exposition Sit On It.