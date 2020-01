Même si la plupart de ses expositions sont permanentes, le Musée des enfants de London s’efforce toujours d’être le moins statique possible en offrant notamment une grande variété d’activités familiale. Alors que la météo hivernale s’est définitivement installée, une visite entre les murs de l’institution s’avère une bonne alternative à ceux qui n’ont pas nécessairement le goût d’affronter la neige et le froid pour se divertir.

Un coup d’œil au calendrier du musée pour janvier suffit pour se rendre compte du nombre, de la variété et de l’accessibilité des activités. Les petits sont ainsi invités à se livrer à leur première expérience de chimie en construisant un bonhomme de « neige » avec de la poudre à pâte pour ensuite le faire fondre avec du vinaigre. Ceux qui ont plutôt envie de dépenser leur énergie pourront se livrer, le mercredi en fin de matinée, à des exercices simples et non contraignants qui font également appel à leur imagination. Le vendredi, dans le cadre de Pop-Up Play, une activité dont le nom fort à propos est à lui seul tout un programme, les jeux ne manquent pas et changent chaque semaine.

Ces activités et bien d’autres ne requièrent pas d’inscription et sont incluses dans le prix d’admission au musée.

Par contre, le jeudi de 17 h à 20 h, l’accès aux neuf galeries du musée est gratuit et parents et enfants se voient offrir par la même occasion une programmation diversifiée axée sur l’histoire, les sciences, les arts, etc. Au contraire de la plupart des activités qui s’adressent aux bambins, les jeudis soirs sont mieux adaptés aux enfants un peu plus âgés.

Le musée compte souvent sur la collaboration d’organismes ou d’intervenants spécialisés pour pimenter son calendrier. Ainsi, le samedi 25 janvier, l’institution recevra des visiteurs à quatre pattes qui ne manqueront pas d’être populaires auprès des petits et des grands. Des représentants de l’Animal Rescue Foundation amèneront en effet quelques chiens et chats qui attendent d’être adoptés et offriront explications et conseils quant au choix d’un animal de compagnie et aux soins à y donner.

Février s’annonce également riche en activités : la programmation régulière sera de retour à laquelle s’ajouteront quelques surprises de saison. Autant de rendez-vous à ne pas manquer!

PHOTO (crédit photo: Musée des enfants) : Des accessoires interactifs attendent les tout-petits.