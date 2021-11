La Ville de London invite ses citoyens à venir célébrer la venue du temps des Fêtes avec l’illumination du parc Victoria, le vendredi 26 novembre. Des chansons festives se feront entendre dès 18 h 15 et seront suivies par un compte à rebours menant à l’illumination spectaculaire du parc vers 18 h 50.

« L’illumination du parc Victoria est une tradition de longue date à London à l’approche du temps des Fêtes et je suis personnellement ravi d’offrir cet événement annuel à la communauté, a souligné le maire de la ville Ed Holder.

« L’an dernier, nous demandions à tout un chacun de rester à la maison et de garder ses distances. Bien que la COVID soit toujours présente et que nous devons prendre certaines mesures de prudence avec l’illumination du parc Victoria, j’invite tous les citoyens à participer à cet événement féérique de façon sécuritaire. »

Plus de 75 000 lumières illumineront le parc tous les jours, de 17 h à 23 h, et ce, durant la période des Fêtes jusqu’au 1er janvier 2022. Il y aura également plusieurs éclairages de Noël ici et là dans le parc, y compris le père Noël et ses rennes, le train du temps des Fêtes et des bonshommes de neige souriants. Une boîte aux lettres placée sur le site et dans laquelle les enfants pourront poster leur liste de cadeaux au Pôle Nord.

Tous ceux qui ont l’intention de venir au parc Victoria devront respecter les règles sanitaires destinées à empêcher la propagation de la COVID-19, soit maintenir une distance de deux mètres avec toute personne qui ne fait pas partie de leur bulle familiale et porter un masque ou couvre-visage. Les personnes qui ne se sentent pas bien devraient rester à la maison.

De plus, les visiteurs devront prendre rendez-vous pour aller voir le père Noël dans sa demeure. Pour plus de renseignements sur les heures auxquelles le vieillard à la barbe blanche recevra les enfants et réserver une place, consultez le site www.tlcfoundation.ca (en anglais seulement).

De nouveau cette année, le pont promenade de l’Hôtel de Ville ne sera pas accessible en raison de la COVID-19.

Des arbres significatifs :

Arbre des anges : avec ses lumières blanches, il rend hommage aux enfants décédés

avec ses lumières blanches, il rend hommage aux enfants décédés Arbre commémoratif des troupes canadiennes outremer : l’arbre aux lumières jaunes scintillantes vise à soutenir les troupes canadiennes dans le monde.

l’arbre aux lumières jaunes scintillantes vise à soutenir les troupes canadiennes dans le monde. Arbre de l’espoir : facile à reconnaître avec ses lumières roses, l’arbre représente une lueur d’espoir pour celles qui ont reçu un diagnostic ou survécu à un cancer du sein.

facile à reconnaître avec ses lumières roses, l’arbre représente une lueur d’espoir pour celles qui ont reçu un diagnostic ou survécu à un cancer du sein. Arbre des souhaits : avec ses lumières bleues, cet arbre soutient la Fondation Make-A-Wish et rend hommage aux enfants qui, souffrant d’une maladie grave, ont réalisé leur vœu.

avec ses lumières bleues, cet arbre soutient la Fondation Make-A-Wish et rend hommage aux enfants qui, souffrant d’une maladie grave, ont réalisé leur vœu. Arbre pour faire la lumière sur la violence faite aux femmes : illuminé en mauve, il représente l’individualité, la force et l’espoir éternel des femmes violentées et la reconnaissance que la société y verra plus clair face à la violence faite aux femmes.

illuminé en mauve, il représente l’individualité, la force et l’espoir éternel des femmes violentées et la reconnaissance que la société y verra plus clair face à la violence faite aux femmes. Arbre du souvenir, de l’honneur et des célébrations : illuminé en rouge, cet arbre rappelle les milliers de vies perdues au VIH/Sida.

PHOTO (archives L’Action 2020) – Le père Noël et son épouse seront au parc Victoria pour accueillir petits et grands.