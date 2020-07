Au début de la pandémie, la Ville de London avait créé un groupe de travail chargé d’émettre des recommandations pour faciliter la reprise économique. À cette instance en a succédé une autre dont la création a été annoncée en juillet : le Réseau communautaire de la relance de London (London Community Recovery Network).

Composé de représentants de tous les secteurs d’activités, qu’ils soient ou non à but lucratif, le Réseau a pour fonction de colliger l’information pertinente fournie par les entreprises, les organismes et les agences gouvernementales en regard des efforts à fournir pour que London se relève de la crise.

Après les mesures d’urgence des derniers mois, la Ville, tout en demeurant ouverte à l’établissement de nouvelles politiques pour satisfaire aux besoins immédiats, cherche désormais à ouvrir davantage la porte aux solutions à long terme.

Le Réseau sera divisé en plusieurs comités, chacun assigné à un aspect particulier de la relance. Il est entendu que cette organisation fera régulièrement le point sur ses activités auprès du public et de la classe politique de London.

Même après un rebond de l’activité économique en juin, la tâche à accomplir reste immense. De plus, les défis liés au déconfinement se doublent d’une résurgence du coronavirus dans le monde qui vient étioler les espoirs que plusieurs avaient mis dans la chaleur estivale pour en ralentir la progression.

Une bonne nouvelle

Au chapitre des faits relayés par l’actualité qui font pencher la balance du côté de l’optimisme, le transporteur aérien WestJet a annoncé qu’il augmentera ses services à l’Aéroport international de London à compter du 10 août. Deux nouveaux vols hebdomadaires lieront dès lors la ville à Toronto les mardi et jeudi.

WestJet n’est pas la première entreprise, depuis le mois dernier, à reprendre et accroître ses activités à l’aéroport où la pandémie a fait chuter l’affluence de plus de 90 %. Malgré tout, la direction de l’aéroport entrevoit que la reprise des vols et l’augmentation quotidienne du nombre de passagers devraient se poursuivre.

(Crédit photo: Bolognium, Wikipedia)