Il est du ressort des municipalités de faire montre d’audace et d’originalité pour mousser la popularité de leurs commerçants et restaurateurs. À Sarnia, il a été décidé de faire l’expérience d’un centre-ville piétonnier la fin de semaine.

Ainsi, du vendredi 17 juillet à partir de 16 h jusqu’au dimanche à 20 h, la rue Christina a été fermée pour la première fois aux véhicules entre les rues Wellington et George. Il en sera ainsi chaque fin de semaine, aux mêmes heures, jusqu’au 27 septembre.

Ce projet initié par la Chambre de commerce de Sarnia-Lambton a reçu l’entière collaboration de la municipalité. L’objectif est de créer un environnement accueillant et détendu dans le secteur le plus touristique de la ville afin d’augmenter l’intérêt à y passer plus de temps.

Bien entendu, ce ne sont pas que les touristes – fort peu nombreux par les temps qui courent – qui sont visés par cette initiative et, en fait, la population locale devrait être la première à en profiter.

Qui plus est, les commerçants de toutes catégories sont encouragés à saisir cette occasion d’exposer leurs produits sur la rue et d’attirer ainsi de nouveaux clients.

Les promoteurs de ce concept font aussi valoir qu’en donnant beaucoup plus d’espace aux piétons, ceux-ci pourront plus facilement exercer la distanciation sociale, toujours nécessaire alors que la COVID-19 n’a pas disparu de nos latitudes. Cela dit, si la situation dégénère et que des rassemblements se forment au détriment des recommandations sanitaires, la Ville et la Chambre de commerce mettront fin au projet.

Il faut préciser que la circulation automobile n’est pas complètement paralysée par cette approche. La rue Front, parallèle à la rue Christina, demeure ouverte aux véhicules. Il en est de même des rues Davis et Lochiel qui croisent Christina.

L’idée de convertir temporairement une artère commerciale en espace réservé aux piétons n’est pas nouvelle et est déjà mise en œuvre avec succès par certaines municipalités en Ontario. Or, la première fin de semaine au cours de laquelle les résidents de Sarnia ont pu en profiter n’était pas idéale en termes de météo et les passants n’étaient pas nombreux.

La logistique était néanmoins fonctionnelle et, pour un premier essai, les organisateurs se sont montrés satisfaits des résultats. C’est au bout de quelques semaines seulement qu’un constat définitif pourra être fait de l’intérêt que la population porte à cette initiative.

PHOTO : Les commerçants se sont préparés à recevoir les visiteurs en disposant leur marchandise sur la rue.