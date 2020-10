Le lundi 12 octobre, jour de l’Action de grâce, le Centre culturel Jolliet de Sarnia conviait la communauté francophone à profiter de cette belle journée d’automne pour se livrer à un rallye automobile.

Était-ce le fait que petits et grands avaient hâte de sortir après que la pandémie et ses restrictions eurent déplumé le calendrier d’activités d’à peu près tous les organismes? Toujours est-il que pas moins de 74 personnes, divisées en 17 équipes, se sont jointes à cette aventure ayant la ville de Sarnia pour théâtre.

Organisé par Patrice Dufour et Marie-Claude Émond, respectivement coprésident et coordonnatrice du Centre Jolliet, le rallye consistait en 40 questions ou défis (tel que se prendre en photo en un lieu particulier) auxquels les équipes devaient répondre en deux heures. À chacune de ces questions était associé un nombre de points et l’équipe gagnante était celle qui obtenait le score le plus élevé.

En ce mois dominé par l’ambiance de l’Halloween, des points bonis étaient offerts à ceux qui avaient fait l’effort de se costumer, de sorte que les membres de la plupart des équipes s’étaient déguisés en conséquence.

Une grande variété de cartes-cadeaux attendaient les gagnants. Tim Hortons, Dollarama, LCBO, Sport Chek, Swiss Chalet, East Side Mario’s, Harveys, Toys « R » Us, etc. : c’est entre plusieurs commerces et restaurants pour tous les goûts et tous les âges que se divisait la valeur totale de ces cartes qui avoisinait les 500 $.

Patricia Boivin, Andrew Cutler et leurs trois filles ont gagné dans la catégorie « Famille » avec 225 points. Olivier Lacasse, Nathan Hickey, Kelsey Moore et Darcy Robichaud l’ont emporté dans la catégorie « Adultes » avec eux aussi 225 points. Chacun des membres de ces deux équipes s’est fait remettre une carte-cadeau tandis que d’autres cartes ont été distribuées au hasard à titre de prix de participation entre 11 adultes et 10 enfants.

L’ensemble des participants se sont bien amusés tout en respectant les incontournables règles sanitaires qui font désormais partie du quotidien. Une belle réussite, donc, pour le Centre culturel Jolliet.

PHOTO – Les participants étaient invités à se déguiser.