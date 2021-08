Le Réseau-femmes célèbre cette année ses 30 ans. On pourrait difficilement imaginer pire moment que 2020-2021 pour un anniversaire aussi important. C’est donc de manière assez discrète et sous le signe de l’activité physique que l’organisme entend souligner l’événement en invitant les dames francophones à des marches hebdomadaires qui, à la fin du mois d’août, auront totalisé 30 km. Chaque samedi, en matinée, c’est donc un rendez-vous à Sarnia, London et Windsor.

Pour plus d’information quant aux heures et à l’endroit précis où se réunir, il suffit de téléphoner au 226-349-9907 pour les gens de Sarnia, au 226-349-9438 pour ceux de London et au 519-984-4090 pour les résidents de Windsor.

À London, c’est à ce même numéro qu’il faut se référer pour obtenir plus d’information sur Au clair de lune, la soirée littéraire du 20 août. Au parc Springbank – plus précisément au bout de Springbank Gate, là où il y a des tables –, les femmes sont invitées à se rassembler à 19 h pour partager un poème, un texte, une chanson, quelques passages d’un livre ou tout simplement prêter l’oreille à ces lectures ou interprétations. Cela dit, au-delà du littéraire, chacune sera libre de s’exprimer et de partager ce qui lui plaît sans jugement ni indifférence.

Changement de ton le 26 août alors que la dépression, un sujet plus sombre mais qu’il est essentiel d’aborder, sera au coeur d’une conversation en ligne de 19 h à 20 h 30. Il s’agit d’un des échanges de la série Dialogues intimes où toutes sortes de sujets sont mis sur la sellette, sans préjugé et sans tabou, et où chacune peut partager ses expériences et discuter avec les autres participantes.

La forme physique, le bien-être mental de même que les arts et la culture : voilà ce que le Réseau-femmes a en banque pour les francophones du Sud-Ouest pour les prochaines et dernières semaines d’été. Difficile de savoir, pour le moment, si l’automne se passera surtout en présentiel ou en mode virtuel mais, dans un cas comme dans l’autre, l’organisme compte bien demeurer présent.