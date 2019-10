Le mardi 1er octobre, le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) à Sarnia, question de faire un nécessaire bilan des activités de l’organisme au cours de la dernière année et de brosser le portrait de sa situation actuelle.

Comme l’a souligné Me Pascale Daigneault dans son mot de la présidente, l’organisme s’est attardé à consolider ses assises en entreprenant de diversifier ses sources de financement, en formant mieux ses administratrices et en se dotant de processus de gestion plus rigoureux. Ces innovations à l’interne ne constituent néanmoins qu’une fraction de ce qui a occupé l’équipe du RFSOO qui est intervenue de diverses façons auprès de femmes en difficulté.

C’est ce à quoi s’est attardée Mariah Amor, directrice générale, dans son rapport d’activités. L’organisme offre toujours ses services de consultation individuelle (111 clientes au cours de la dernière année), son appui transitoire et de soutien au logement (83 clientes), ses ateliers en groupe (61 sur toutes sortes de sujets), etc. Des activités ont été organisées plus spécifiquement pour les jeunes, les minorités ethnoculturelles, les femmes intéressées par l’entrepreneuriat, etc. Par l’entremise du RFSOO, les femmes ont également accès à des conseils juridiques sommaires gratuits et plusieurs événements communautaires qui leur donnent une occasion de se rassembler, telles que la Journée internationale de la femme et la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels.

Au chapitre des états financiers, la situation est au beau fixe pour l’organisme qui dispose de cinq employés et de bureaux dans trois villes.

C’est au cours de l’AGA qu’ont aussi été adoptées deux modifications aux règlements administratifs. Ainsi, le conseil d’administration devait être composé de membres provenant de villes spécifiques afin d’assurer une représentation de tout le territoire où l’organisme exerce son mandat. Désormais, afin d’assurer une plus grande souplesse dans l’application du règlement, ce ne sont plus des villes qui sont nommées mais les comtés. Le Comité des ressources humaines se voit quant à lui adjoindre la gouvernance dans ses fonctions.

La composition du conseil d’administration sera, pour l’année 2019-2020, très différente du résultat des élections de 2018. Me Pascale Daigneault (Lambton) demeure présidente et sera entourée d’Iman Haidar (Middlesex) comme trésorière et Diane Nyinawabana (Lambton) comme secrétaire tandis que les administratrices seront Marie-Guylaine Briand (Lambton), Mélanie Vachon (Lambton), Doris Leblanc (Lambton), Lorraine Sabourin Bourassa (Lambton), Me Paula Rusak (Chatham-Kent) et Félicité Ntunga (Essex).

Le RFSOO entreprend une nouvelle année avec plusieurs projets sur la table et employées, bénévoles et administratrices comptent bien unir leurs forces pour les mener à bien.