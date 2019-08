Le conseil d’administration du Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a souligné le début du projet Métamorphose et a bénéficié d’une première session de formation, qui a lieu les 23 et 24 août à London. Il s’agit de la phase 1 du projet Métamorphose, qui vise le renforcement des capacités de l’organisme, au niveau de la gouvernance.

La formation a été présentée par Micheline Boisvert-Vachon de la firme Discitus Consultants Inc. d’Ottawa. Les membres ont bénéficié d’une formation réussie et informative et en ont appris davantage sur les cinq disciplines de la gouvernance synergique : cultiver la cohésion d’équipe, assurer la clarté organisationnelle, nourrir les compétences du conseil d’administration, pratiquer la diligence et la vigilance et, finalement, consulter, communiquer et mailler avec la communauté.

Les administratrices du conseil d’administration qui y ont assisté sont Pascale Daigneault, présidente, Diane Nyinawabana, secrétaire, les représentantes du comté de Lambton, c’est-à-dire Mélanie Vachon, Marie Guylaine Briand, Lorraine Sabourin-Bourassa et Doris Leblanc et la représentante du comté de Windsor-Essex-Chatham-Kent, Paula Rusak. Étaient également présente la directrice générale, Mariah Amor, et la coordinatrice du projet, Robin Mulhall.

À la fin de la formation, ces femmes sont sorties avec une vision plus claire, une détermination plus forte et un engagement plus solide dans la poursuite de cette volonté de métamorphose.

Le RFSOO a reçu une subvention pour le projet Métamorphose de la part du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada, par le biais d’un processus de candidature et d’examen concurrentiel. Au cours des quatre prochaines années, cette subvention augmentera et améliorera les capacités stratégiques de l’organisme, assurant ainsi la continuité, la cohérence et la cohésion de l’ensemble de son réseau.

SOURCE : RFSOO

PHOTO: Les participantes à la formation