Au début du mois de mai, le Réseau-femmes tenait un atelier virtuel sur le thème de la « cuisine de placard », autrement dit des recettes simples nécessitant peu d’ingrédients.

Par la même occasion, l’organisme faisait connaître son concours de recettes : du 15 mai au 15 juin, il suffisait à chaque participante de faire parvenir au Réseau-femmes une vidéo de cinq minutes dans laquelle elle expliquait, démonstration à l’appui, comment préparer une recette comprenant tout au plus cinq ingrédients. Le prix? Un malaxeur de cuisine.

Le jeudi 18 juin, un autre atelier de l’organisme réunissait environ 25 personnes en ligne et, parmi elles, la plupart des 9 participantes au concours. Les animatrices de l’activité, la directrice générale Mariah Amor et l’intervenante Nawal Athanase, ont alors présenté les vidéos et invité l’ensemble de l’assistance virtuelle à leur porter attention afin de voter pour la meilleure.

Pendant près d’une heure ont donc défilé des plats d’origines diverses et couvrant toutes les occasions, du déjeuner au souper. Les internautes ont appris comment cuisiner les mets suivants : légumes aux arachides, soupe aux lentilles corail, flan au caramel, gari gnignan du Bénin, poulet au caramel, pain perdu, gruau du lendemain, biscuits au chocolat et gratin de pommes de terre.

Armelle Kodjo D’Amour

La plupart des participantes avaient mis une touche d’originalité à leur vidéo en ajoutant un accompagnement musical ou en mettant en scène des membres de leur famille. Dans l’ensemble, les présentations étaient intéressantes et ont donné plusieurs idées de recettes à l’assistance.

Celle-ci a accordé la victoire à Armelle Kodjo D’Amour. Son plat, le gari gnignan, est populaire dans les pays d’Afrique de l’Ouest et est constitué de farine de manioc, de tomate, d’oignon, d’œuf et de plantain. Mme D’Amour a servi sa recette, comme il est de bon ton de le faire, avec un poisson et des tranches de plantain grillées.

La nourriture est un sujet qui, d’une manière ou d’une autre, intéresse tout le monde. Le Réseau-femmes a connu avec cette activité un succès prévisible, mais bien mérité!

PHOTO: Une assiette de gari gnignan avec accompagnements