Le gouvernement de l’Ontario, en collaboration avec la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), planifie la relocalisation du siège social de la Commission, situé à Toronto, à London.

Ce déménagement s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour les emplois dans les collectivités du gouvernement, une nouvelle stratégie qui vise à faire économiser de l’argent aux contribuables en créant des occasions d’emploi et de développement économique dans un plus grand nombre de collectivités et en répartissant les organismes provinciaux dans toute la province.

« Notre gouvernement a entendu haut et fort le message des entreprises et des travailleurs qui s’attendent à plus de la WSIB. C’est pourquoi nous procéderons à un changement générationnel au sein de l’organisation, a mentionné Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Outre l’augmentation des indemnités versées aux travailleurs blessés, le remboursement de 1,5 milliard $ aux employeurs reconnus comme assurant la sécurité au travail et le lancement du tout premier examen du système de reconnaissance des maladies professionnelles de la province, cette annonce constitue un autre pas en avant qui profitera à la population ontarienne pendant de nombreuses générations. »

L’Ontario compte plus de 150 organismes gouvernementaux qui, pour la plupart, sont situés au centre-ville de Toronto. L’Initiative pour les emplois dans les collectivités veille à ce que les organismes provinciaux ne soient pas seulement concentrés au centre-ville de Toronto, mais aussi ailleurs, dans l’ensemble des collectivités de la province, afin de favoriser la croissance économique à l’échelle régionale grâce aux répercussions de la délocalisation de milliers d’emplois vers celles-ci.

Actuellement, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail exige que le siège social de la WSIB soit situé à Toronto, où les coûts immobiliers sont parmi les plus élevés au pays. Le siège social de la WSIB a une superficie de plus de 600 000 pieds carrés et un coût annuel de plus de 30 millions $.

La WSIB est le seul organisme gouvernemental dont le siège social est assujetti à une restriction géographique en vertu de la loi. Afin de pouvoir procéder au déménagement, le gouvernement prévoit apporter des modifications à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

« À ce jour, 76 % des locaux occupés par nos organismes gouvernementaux sont situés au centre-ville de Toronto. En les déménageant de ces espaces locatifs parmi les plus chers au monde, non seulement nous ferons économiser des millions de dollars aux contribuables, mais nous stimulerons également la croissance économique à l’échelle locale, a affirmé Ross Romano, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

« Nous irons de l’avant en tirant parti des biens immobiliers appartenant déjà au gouvernement partout à travers l’Ontario et en profitant des coûts de location plus bas dans les petites collectivités. »

En 2019, le gouvernement de l’Ontario avait commandé un examen indépendant des activités de la WSIB. Le rapport résultant de l’examen recommandait que la WSIB évalue ses propriétés afin d’explorer les possibilités d’économiser en décentralisant ses activités pour mieux servir ses clients.

Source : ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences