Au cours des derniers jours, le service de garde La Ribambelle a annoncé officiellement le lancement de la version française du site internet www.familyinfo.ca.

Basé sur le travail de plus de 170 organismes d’aide à l’enfance et à la famille de London et Middlesex, ce site est une collection de ressources parentales et familiales essentielles conçues pour aider les familles à s’épanouir, quels que soient leur stade, leur milieu ou leur situation. Il comprend des organisations et des programmes du secteur public, à but non lucratif et/ou de charité, qui sont agréés, réglementés et financés par différents niveaux de gouvernement pour servir les enfants et les familles de la région.

www.familyinfo.ca n’existait jusque-là qu’en anglais. Grâce au financement accordé par la ville de London, La Ribambelle est fière d’avoir pu contribuer à sa traduction en français afin de rendre les informations du site disponibles et accessibles aux familles et d’appuyer ainsi toute la communauté francophone de London et Middlesex.