Annulation ou pas? C’est la question que se sont posée d’innombrables organisateurs d’événements et qui continuera à les tourmenter pendant encore quelque temps. Pour l’équipe derrière le spectacle aérien annuel de London, c’est la décision d’aller de l’avant avec la tenue de ce grand bal aéronautique qui a prévalu avec, il va sans dire, l’inévitable touche « pandémique ».

Les organisateurs donnent sur la page Facebook de l’événement une idée de ce à quoi le public devra se plier.

Distanciation sociale oblige, c’est en effet en format ciné-parc que le spectacle sera accessible, au sens où les membres du public devront demeurer dans leur voiture ou, à tout le moins, dans l’espace assigné à chaque véhicule (qui sera de huit par sept mètres) pour ceux qui préféreront installer des chaises de parterre le long de leur pare-chocs. Puisqu’il est difficile de s’imaginer que quelqu’un peut profiter pleinement d’un spectacle aérien en regardant la moitié du temps le plafond de sa voiture, il y a fort à parier que les chaises pliantes seront très populaires.

La COVID-19 force la programmation des événements à s’enchâsser dans les limites de mille contorsions sanitaires. Dans le cas du spectacle aérien de London, la logistique sera cependant moins compliquée qu’il n’y paraît. C’est que le coronavirus, en vidant les aéroports, a aussi vidé leurs stationnements et leurs voies publiques, de sorte que la formule ciné-parc, bien que requérant un espace considérable pour l’assistance, ne devrait pas poser problème.

Il ne s’agit pas de la seule mesure mise en place par les organisateurs. Les billets devront être achetés à l’avance et les véhicules ne devront pas comprendre plus de six places. Pour les motos et les véhicules d’une taille excédant les dimensions d’un stationnement individuel, il faudra au conducteur un billet d’une autre catégorie. Le festival qui entourait habituellement le spectacle avec ses kiosques et activités diverses n’aura pas lieu. Quant à la description du spectacle, elle se fera par le biais d’une fréquence radio que chacun pourra écouter de sa voiture.

Le spectacle prendra place de 13 h à 16 h les 12 et 13 septembre prochain à l’Aéroport international de London. Soulignons que pour la première fois en 25 ans, à la grande fierté des organisateurs, les Thunderbirds de l’armée de l’air américaine seront de la partie.

PHOTO (Crédit : page Facebook du Airshow London) – Les Thunderbirds de l’aviation militaire américaine