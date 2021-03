Sans rien enlever à ses exploits sportifs, le fait qu’elle soit originaire de Sarnia a sans doute pesé lourd dans la nomination de Carolyne Prévost au poste d’ambassadrice féminine de l’équipe de hockey du Sting. Avoir joué pendant sept saisons au sein de la Ligue canadienne de hockey féminin et deux avec l’Association des joueuses professionnelles de hockey a sans doute aidé un peu, aussi…

En d’autres mots, il n’y a pas grand monde qui contestera que Carolyne Prévost était la personne qui s’imposait pour être la voix féminine du Sting. Ce poste est peut-être tant soit peu symbolique mais il ne vient pas sans une visibilité qui peut servir de levier à divers projets. Entre autres initiatives destinées à mousser la pratique du sport chez les filles, l’athlète multidisciplinaire entend ainsi promouvoir la création d’une équipe junior féminine de hockey à Sarnia, une équipe de même niveau que le Sting, donc.

Qui plus est, pour permettre aux enfants, filles comme garçons, d’avoir la chance de se tailler une place dans le monde du hockey indépendamment de leurs conditions économiques, Mme Prévost souhaite mettre en place des bourses destinées aux enfants de familles à faible revenu afin qu’ils puissent pratiquer le hockey. Il s’agit en effet d’un sport plutôt dispendieux à pratiquer lorsque l’on prend en compte tout ce qu’il implique : achat d’équipement, leçons et entraînement, location de patinoire, etc.

De manière générale, en ce qui concerne le hockey, Carolyne Prévost voudrait aussi contribuer à la venue d’événements d’envergure à Sarnia, que ce soient des compétitions nationales ou internationales. L’aréna Progressive Auto Sales a déjà accueilli des matchs de ce genre dans le passé de sorte que Sarnia possède une expertise en la matière.

Il existe dans le Sud-Ouest un réseau complexe d’associations sportives et d’organismes avec lesquels le Sting pourrait établir des partenariats mutuellement bénéfiques. C’est également à cette tâche et à bien d’autres que s’attellera Carolyne Prévost, déjà bien occupée avec sa carrière dans le milieu de l’enseignement et son cheminement sportif.

(Crédit photo: Metcalfe Photography)