Malgré tous les tracas de cette année qui restera dans les mémoires longtemps, il y a de ces traditions dont il serait trop triste de se priver. À grand renfort de masques et de désinfectant pour les mains, Noël est donc là pour rester.

Or, que reste-t-il à faire en termes d’activités alors que la deuxième vague de la pandémie déferle sur l’Ontario? Aussi surprenant que cela puisse paraître, plusieurs occasions de s’amuser demeurent accessibles au public, quoiqu’il soit toujours plus prudent, en ces temps incertains, de confirmer qu’une activité est toujours au calendrier avant de planifier d’y participer.

Ainsi, pour ceux qui veulent s’arracher à leur ordinateur, l’événement Celebration of Lights, à Sarnia, propose un intéressant détour aux promeneurs. En effet, le parc Centennial, le long de la rue Front, est décoré suivant la thématique des festivités hivernales. Rien de plus typique, en cette saison, que d’admirer, la nuit venue, un décor féérique du temps des Fêtes, composé dans ce cas de nombreuses installations illuminées.

Une autre tradition, à Sarnia, réside dans les festivités de Noël organisées par la communauté francophone. Or, celles-ci seront pour le moins différentes cette année. Le Centre communautaire francophone de Sarnia tiendra, le samedi 12 décembre en fin d’après-midi, une fête en format « service à l’auto ». Visite du père Noël, remise de cadeaux, souper avec de la dinde comme pièce de résistance, etc. : tout y sera! Cela dit, une tente où seront installés des radiateurs permettra de socialiser plus longtemps et, pour certains, d’y manger à leur aise.

Puisque c’est souvent en musique que se célèbre le temps des Fêtes, les cuivres de l’ensemble London Symphonia et le groupe Rant Maggie Rant, dont l’inspiration va du folklore celtique au jazz, ont décidé d’unir leurs talents le temps d’un concert au son unique. Celui-ci se tiendra le 20 décembre à la Metropolitan United Church où il sera possible d’y assister en personne, quoique le nombre de spectateurs sera limité. Le spectacle sera aussi offert en ligne. Mais que ce soit assis dans une église ou dans un salon, les participants taperont sans doute du pied en écoutant le répertoire hivernal trépidant qui les attend.

Comme le temps des Fêtes correspond avec le début de l’hiver, un brin d’activité physique à l’extérieur s’impose pour profiter des attraits liés au changement de saison. Pour certains, ce sera le ski, pour d’autres, la raquette, etc. Le patinage est un autre classique qu’il est possible de pratiquer en divers endroits de London. Les patinoires extérieures entretenues par la municipalité se trouvent au parc Victoria, au Covent Garden Market de même qu’au Storybook Gardens.

Qui plus est, à London, une attraction d’une toute autre sorte s’offre aux amateurs d’histoire : la Maison Eldon, datant de 1834, est aujourd’hui un musée. Les visites guidées s’attardent ces jours-ci à ce qu’était le temps des Fêtes au XIXe siècle. Voilà une belle occasion de découvrir les traditions et l’atmosphère de l’époque victorienne.

À l’approche des Fêtes, s’il est une obligation à laquelle à peu près tout le monde doit se plier, c’est bien l’achat de cadeaux. Alors que tant d’entrepreneurs locaux subissent les contrecoups de la récession, pourquoi ne pas leur donner un coup de main en achetant leurs produits? Sur Kellogg Lane, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du complexe multifonction qui s’y trouve, un marché de Noël rassemblera, en rotation, une soixantaine d’artisans offrant leur marchandise en tous genres. Voilà l’occasion de faire une pierre, deux coups : soutenir l’économie de la région de London tout en se procurant des cadeaux originaux.

Plusieurs de ces activités et attractions sont accessibles sur réservation ou en payant un prix d’entrée. Elles ne sont pas non plus les seules et une brève recherche sur le Web permet souvent de faire de belles découvertes. Mais que ce soit pour les frais exigés, les heures d’ouverture ou autres, mieux vaut prendre soin de s’informer, notamment pour s’assurer de connaître les règles sanitaires en vigueur et les changements de dernière minute qu’elles entraînent souvent.

PHOTO – Le marché de Noël à l’extérieur de l’ancienne usine Kellogg