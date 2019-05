Le décompte jusqu’au Sunfest est maintenant lancé : le jeudi 9 mai, les organisateurs d’un des festivals de musique les plus courus au Canada dévoilaient la liste d’artistes qui se produiront du 4 au 7 juillet prochains au parc Victoria. C’est à la coopérative London Brewing que partenaires, commanditaires et bénévoles étaient invités pour le lancement médiatique de cet événement qui rassemble chaque année un public venu de partout.

Quelques brèves vidéos ont été présentées pour donner un avant-goût de la musique et de l’atmosphère qui régnera au Sunfest 2019. C’est cependant bien plus en discours que le festival a été décrit par ceux-là mêmes qui peuvent témoigner de ce qu’il est devenu au fil des ans : une occasion de rassembler la communauté autour d’un panorama emballant de la musique du monde entier. Ainsi, Nick Paparella, journaliste et fidèle du Sunfest depuis toujours, a dépeint son fondateur, Alfredo Caxaj, comme un leader à London tandis que le maire, Ed Holder, a exprimé son appréciation pour cet événement qui, rappelons-le, passe le cap des 25 ans cette année.

Celui qui en a été et en est toujours l’âme dirigeante et le directeur artistique a lui aussi pris la parole. En quelques mots, M. Caxaj a raconté ses origines et ce qui l’a amené à créer le Sunfest. Il souhaite que ce festival soit une plus-value dans la ville et qu’il soit chaque année à la hauteur de sa mission : réunir les résidents de London, que ce soit pour mettre la main à la pâte ou simplement pour profiter de la programmation comme spectateur.

Alfredo Caxaj et sa fille Mercedes

Alfredo Caxaj était flanqué de sa fille qui est elle aussi au coeur de l’organisation à titre de co-directrice artistique. Mercedes Caxaj a souligné le dévouement de ceux qui s’impliquent dans la mise sur pied du festival et a mentionné que divers projets sont sur les rails afin de le rendre encore plus inclusif.

Père et fille ont ensuite énuméré les formations et les artistes solos qui se produiront au Sunfest. Aucun thème particulier n’a guidé les organisateurs dans leurs choix. Pour des raisons purement circonstancielles, les groupes issus de l’Europe et de l’Amérique du Sud dominent cette année le volet international de la programmation : quatuor Ivan Mazuze (Norvège), Lucho Quequezana (Pérou), Clarinet Factory (République tchèque), Silibrina (Brésil), etc. En ce qui touche au volet canadien, ce sont pour l’essentiel des artistes de l’Ontario et du Québec qui se partageront la vedette : The Eagle Flight Singers, Le Vent du Nord, The Light of East Ensemble, Ramon Chicharron, etc.

La liste complète des chanteurs et musiciens se trouvent sur le site du festival : sunfest.on.ca. Environ 90 % de ces artistes n’ont jusque-là jamais participé à l’événement, les organisateurs du Sunfest prenant soin d’offrir chaque année de nouvelles découvertes aux festivaliers et de miser sur le talent plutôt que sur la célébrité.

Après un quart de siècle d’existence, le Sunfest peut se targuer d’avoir évolué pour le mieux. « La communauté s’est approprié le festival pour en faire un événement où amener famille et amis, explique Mercedes Caxaj. On présente de plus en plus de groupes internationaux. On veut montrer ce qui arrive partout dans le monde sur la scène musicale. » En juillet prochain, les habitués du Sunfest et les nouveaux-venus pourront le constater par eux-mêmes et apprécier du même coup tout ce que cet extraordinaire rassemblement a à offrir.

PHOTO : C’est en présence de divers partenaires que s’est déroulé le lancement médiatique de ce festival qui en est à sa 25e année.