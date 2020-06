Le Sunfest s’était fait emporter, comme tous les autres festivals, par la COVID-19. Cependant, à l’instar de bon nombre d’organismes et d’événements, le Sunfest a aussi exploré les possibilités qu’offre le Web pour ne pas que 2020 soit l’exception à la règle dans l’histoire de cet événement. C’est ainsi qu’au lieu de se rassembler au parc Victoria, les passionnés de musique du monde se feront offrir une programmation en ligne les 10 et 11 juillet, de 19 h à 21 h 30.

Ce sont 15 artistes ou groupes issus des quatre coins de la planète qui enchanteront alors les internautes.

À l’international, le Cap-Vert sera représenté par Azagua, un ensemble rock’n’roll, et Lucibela, une vocaliste qui de l’avis de plusieurs est une digne successeure de la légendaire Cesária Évora, décédée en 2011. GranMah, du Mozambique, est un groupe divertissant qui donne surtout dans le reggae avec des incursions dans les styles ska, soul, hip-hop et autres.

Fränder, qui combine des talents de la Suède et de l’Estonie, est le seul groupe européen de la programmation et offrira un aperçu de son répertoire folk. Du côté de la Corée du Sud, c’est le quatuor Black String qui fera connaître ses mélodies à la frontière du jazz et de la musique traditionnelle coréenne.

L’Amérique du Sud est toujours bien représentée au Sunfest. La Colombie sera mise à l’honneur avec Colectro et sa musique rock aux accents folkloriques, de même qu’avec NVOZ, une chorale de renom. Le Chili peut compter sur le compositeur multi-instrumentiste Nano Stern pour faire bonne impression avec son talent indescriptible pour fusionner les influences autochtones, africaines et européennes. Quant au Brésil, la chanteuse Xênia en apportera les couleurs avec son rythmique jazz, électronique, pop et bossa-nova.

Le Canada n’est pas en reste. La communauté francophone de London est déjà familière avec Le Vent du Nord, un groupe folklorique du Québec qui sera de retour cette année au Sunfest. De la même province, le chanteur Wesli participera au festival avec sa musique inspirée par la culture haïtienne.

Le groupe ontarien Eagle Flight Singers, également un habitué de l’événement, représentera les Autochtones. Le duo ontarien Balaklava Blues continuera de s’inspirer avec originalité de l’histoire de l’Ukraine. Quant à Miguel de Armas, lui aussi un résident de l’Ontario, il combinera les influences jazz américaines avec celles de son Cuba natal.

Basé en Colombie-Britannique, le groupe Five Alarm Funk n’aura pas à parcourir quelque 4000 kilomètres pour participer cette année au Sunfest mais n’en partagera pas moins son énergie et sa musique endiablée.

Le spectacle sera transmis en direct sur la page Facebook et le compte YouTube du Sunfest et sur les sites web et les pages Facebook du London Free Press et de CTV London. L’événement comptera également, pour sa diffusion, sur les pages Facebook de plusieurs partenaires : Lula Lounge, Small World Music, Hyland Cinema, URGNT, Neruda Arts, London Music Office et Tourism London.

Ce ne sont donc pas les possibilités qui manquent de profiter d’un des meilleurs spectacles de l’année!

PHOTO (crédit: Sean Purser, 2018) – Le Vent du Nord