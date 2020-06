Après s’être fait marteler pendant des mois de garder leurs distances, nombreux sont ceux qui hésiteront à se fondre dans une foule même lorsqu’il leur sera permis de le faire. Il ne faudra donc pas se surprendre de constater, cet été, un intérêt accru pour les grands espaces et les activités de plein air.

L’Ontario est bien pourvu en termes d’accès à la nature et le pourtour de la baie Georgienne est emblématique à cet égard. Et pour ceux qui demeurent dans le Centre-Sud-Ouest, ce peut-être une excursion facile à planifier – et à annuler, au cas où la COVID-19 nous jouerait encore de mauvais tours.

À compter d’aujourd’hui (1er juin), Parcs Canada procède à la réouverture progressive de ses divers sites, en commençant par ceux où il est facile de gérer les risques de transmission du coronavirus. Le parc national de la Péninsule-Bruce et, tout près, le parc marin national Fathom Five sont de ceux-là. C’est d’abord en procédant à la réouverture de certaines aires de fréquentation de jour que le parc de la Péninsule-Bruce a été à nouveau rendu accessible tandis que l’île Flowerpot, dans le parc Fathom Five, demeurait fermée jusqu’à nouvel ordre. Seuls les services de base sont offerts.

Quoi qu’il en soit, les visiteurs pourront admirer dans cette région les escarpements rocheux auxquels s’agrippent une forêt mixte et observer la riche biodiversité locale.

Mais là ne s’arrête pas les possibilités de tourisme. D’ailleurs, avec les multiples restrictions toujours en vigueur et qui peuvent changer à tout moment, il est préférable d’avoir plusieurs options.

Non loin de là, le site de Greig’s Caves constitue une autre attraction naturelle à découvrir. En suivant un sentier en forêt, les visiteurs peuvent s’arrêter d’une caverne à l’autre et y entrer. Au sommet de la colline, une vue spectaculaire sur la baie Georgienne s’offre à ceux qui auront relevé le défi d’explorer cette impressionnante formation calcaire.

Il faut bien, un jour ou l’autre, retourner à la civilisation. Dans ce cas, aussi bien s’arranger pour que le choc ne soit pas trop brutal! En descendant vers le sud, les voyageurs peuvent s’arrêter à Owen Sound. La ville se targue de ses multiples attraits mais plusieurs demeurent pour le moment inaccessibles. Que cela change ou non au cours de l’été, Owen Sound n’en demeure pas moins une escale intéressante, ne serait-ce que pour y passer une nuit ou manger une bouchée.

Dans le même ordre d’idées, un peu plus à l’est, au site de villégiature de Blue Mountain, le terrain de golf Monterra et les boutiques des environs ont ouvert leurs portes le 23 mai dernier.

Il y a également bien d’autres attractions dans les comtés de Bruce et Grey, de nombreuses plages notamment. Encore faut-il prendre soin de vérifier l’état de la situation quant aux mesures de distanciation sociale. Il est à souhaiter que ces désagréments prennent fin le plus tôt possible.

PHOTO (crédit: Facebook Parcs Canada) – Le parc Péninsule-Bruce