Le Village des pionniers de Fanshawe, qui rassemble en son sein plusieurs bâtiments historiques, est en voie de devenir lui-même un morceau d’histoire puisque ce parc thématique entre en 2019 dans sa 60e année. L’institution invite les résidents de London à célébrer avec elle la préservation du patrimoine de la région que la création de ce « village » a permis.

En 1959, il ne se trouvait sur le site que quatre bâtiments. Aujourd’hui, il s’y trouve une trentaine de structures, la plupart d’authentiques édifices d’antan qui y ont été déplacés. De la mi-mars à la mi-octobre (à l’exception de quelques jours à la fin d’avril), le public est invité à visiter une exposition qui retrace l’évolution de ce site exceptionnel et l’influence qu’a eu son premier curateur, Wilfrid Jury, sur son développement. C’est dans la galerie communautaire Trillium, au Centre familiale Spriet qui se trouve près de l’entrée du Village, que les visiteurs ont rendez-vous avec cette occasion de découvrir le passé de cette institution liée de près à l’identité de la région et de la ville de London en particulier.

Le Village des pionniers est situé au 1424, route Clarke, aux abords du réservoir Fanshawe. Les lieux constituent en endroit de villégiature et, non loin du Village, se trouve un terrain de camping et plusieurs aménagements et services récréatifs (location de kayak, sentiers pédestres, terrain de golf, etc.). Les visiteurs peuvent donc y combiner culture et activités de plein air lors de leur passage.

Quant au Village, tout ne s’y résume pas qu’à arpenter les rues et à déambuler dans les bâtiments. De nombreux événements émaillent le calendrier du site : un garden party à l’ancienne pour la fête de la Reine (20 mai), un atelier sur les plantes (2 juin), une fête du Canada comme elle était célébrée il a un siècle (1er juillet), des représentations théâtrales (juillet), des reconstitutions militaires (27-28 juillet), une foire agricole d’antan avec les attractions de la même époque (17-18 août), etc.

L’histoire continue donc au Village des pionniers de Fanshawe pour le plus grand plaisir des petits et des grands!

PHOTO (archives L’Action) : Le Village compte une trentaine de structures.