Ce n’est certes pas la première fois que le Village des pionniers de Fanshawe, à London, souligne une grande fête populaire à sa façon. C’est même, en quelque sorte, une spécialité de cette véritable institution locale consacrée à l’enseignement de l’histoire et à la protection du patrimoine. Sauf que cette fois-ci, c’est en contexte pandémique que l’Action de grâce sera célébrée les 10 et 11 octobre prochains.

Cela signifie qu’il sera nécessaire, pour participer, de disposer d’une preuve de vaccination, une exemption médicale ou un test récent pour le dépistage de la COVID-19 dont le résultat est négatif. Comme partout ailleurs, cette procédure s’appliquera aux personnes de 12 ans et plus mais la nécessité de se munir d’un masque concernera tout le monde.

Et de quoi sera faite cette journée dédiée à cette fête qui, chaque année, rassemble des millions de familles en Amérique du Nord? Comme ce sera le cas dans l’intimité du foyer de bien des gens, c’est autour d’un bon repas que le Village des pionniers entend célébrer l’Action de grâce et, fidèle à sa vocation, la tradition a guidé l’élaboration du menu.

Dinde, farce, sauce aux canneberges, tartes, etc. : le dîner trois services, préparé par Golden Gryphon Caterers, sera servi au Centre familial Spriet. Il est nécessaire de se procurer des billets à l’avance au coût de 35 $ pour les adolescents et adultes et 17,50 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Outre le repas, l’admission comprend une visite du Village des pionniers où le personnel en costume d’époque offrira des explications, artéfacts à l’appui.

Voilà une sortie qui s’inscrit à merveille dans ce qu’il est tentant de faire à l’automne : du temps passé en famille, un bon repas chaud, une promenade à l’extérieur alors que la nature explose de couleurs… Que demander de mieux?

Pour ceux qui sont à la recherche d’une autre activité, le Village des pionniers s’attardera également à la thématique de l’Halloween du 15 au 31 octobre alors que les bâtiments, « hantés » pour l’occasion, recevront les visiteurs de 14 ans et plus. Puis, les 27 et 28 novembre, le temps des Fêtes sera dans l’air avec un marché de Noël auquel sera couplé quelques activités.

PHOTO (crédit : Facebook du Village des pionniers) – C’est costumé que les membres du personnel reçoivent les visiteurs.