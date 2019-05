Les 11 et 12 mai derniers, l’équipe de robotique 5483, les « GD-Bots », de l’École secondaire Gabriel-Dumont de London, ont fait leur part dans le cadre d’une collecte d’appareils électroniques usagés. Cette initiative s’est déroulée en partenariat avec l’Ontario Electronic Stewardship, un organisme sans but lucratif encadré par l’industrie et dont le mandat s’inscrit dans le programme ontarien de recyclage. Les élèves ont donc fait du bénévolat afin de récolter des appareils désuets (téléviseurs, haut-parleurs, ordinateurs, etc.) dont les composantes seront recyclées. L’activité constituait également une occasion d’amasser des fonds pour l’équipe de robotique.

Crédit photo: équipe GD-Bots