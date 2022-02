Le 21 janvier dernier, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, annonçait un investissement considérable du gouvernement ontarien dans deux écoles de London. C’est ainsi que parents, élèves et enseignants ont appris que 18,9 millions $ serviront à la construction d’une nouvelle École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère tandis que 267 000 $ seront consacrés à rénover les locaux des services de garde offerts à l’École élémentaire Marie-Curie.

La nouvelle école secondaire aura une capacité d’accueil de 587 élèves tandis que la garderie rénovée pourra desservir 39 enfants.

« Cet investissement fait partie de notre engagement continu et de notre plan visant à construire, agrandir et moderniser les écoles et les places en garderie dans notre province, soutenu par le plus haut niveau d’investissement dans l’éducation en langue française de l’histoire de l’Ontario », a affirmé le ministre Lecce.

Au total, les investissements de la province dans ce type de projet, tant du côté anglophone que francophone, ont atteint les 600 millions $, investis dans 78 écoles et services de garde partout en Ontario. Sur 10 ans, le gouvernement prévoit investir 14 milliards $ dans les infrastructures scolaires.

Le site de la nouvelle école Monseigneur-Bruyère n’a pas encore été déterminé. Quant à la garderie à Marie-Curie, elle sera constituée d’une pièce pour les bambins et d’une autre pour les enfants d’âge préscolaire.

Rien n’a été dit, jusqu’à maintenant, de ce qu’il adviendra du Centre Desloges, le bâtiment qui héberge l’école Monseigneur-Bruyère, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) et Accès Franco-Santé London. Le CCFL avait lui-même manifesté son intention, il y a quelques années, de se doter de son propre édifice et les démarches à cet effet se poursuivent toujours.

Il se pourrait donc que le Centre Desloges se vide bientôt de ses occupants. Une page d’histoire se tournerait ainsi puisque ce site a été au coeur du vécu des francophones de London depuis plus de 20 ans. En effet, des efforts considérables avaient été investis pour recueillir les fonds qui ont mené à la construction de ce centre scolaire-communautaire en 1998 et à son ouverture officielle un an plus tard.

PHOTO – L’école secondaire Monseigneur-Bruyère, telle qu’elle est présentement, continuera de desservir les élèves de London encore un certain temps.