Depuis plus de 20 ans, la conférence annuelle de l’Association ontarienne des administrateurs de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente des conseils scolaires (CESBA) offre un large éventail de possibilités de réseautage et d’apprentissage destinées à inspirer des pratiques exemplaires en éducation des adultes et à l’éducation permanente.

La conférence CESBA 2022 « Renouer et rebondir », qui a permis aux participants de se retrouver en personne pour la première fois depuis 2019, a été une belle occasion pour s’ouvrir à la francophonie par le biais d’activités de réseautage et d’ateliers.

Le 24 novembre dans un hôtel du centre-ville, la CESBA a « rechargé » son comité francophone et initié un rapprochement avec des partenaires tels que La Cité, le Collège Boréal, et l’Université de l’Ontario français, bien visibles dans son « espace francophone ».

Un 5 à 7 offert aux francophones de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente a permis d’échanger autour d’objectifs communs. Le divertissement a été assuré par de talentueux élèves du secondaire du Centre d’excellence artistique de l’Ontario, la seule école d’arts francophones de la province située à Ottawa.

Depuis la pandémie, de nombreux jeunes ont du mal à obtenir les crédits dont ils ont besoin pour un bon avenir. Plusieurs élèves sont déjà adultes et veulent changer d’orientation ou parfaire leur formation.

De plus, plusieurs adultes profitent des programmes des conseils scolaires afin d’obtenir un diplôme d’études secondaires, de continuer au postsecondaire et sur le marché du travail. « Nous augmentons notre offre en ligne et hybride qui convient bien à des apprenants qui doivent concilier études et travail. Nos partenaires offrent une centaine de cours en ligne, ce qui convient bien aux apprenants », fait valoir Judith Hoffman, coordinatrice du comité francophone et qui travaille au Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario.

La CESBA est une association professionnelle provinciale sans but lucratif qui représente, défend et soutient le personnel des programmes d’éducation des adultes et d’éducation permanente travaillant dans une soixantaine de conseils scolaires en Ontario.

Source : CESBA

Photo : Amélie Gagnon, gestionnaire des programmes d’intégration scolaire de La Cité et Sébastien Laperrière, agent de liaison communautaire de La Cité Toronto.