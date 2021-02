Vous êtes francophone et êtes âgé(e) de 55 ans et plus, vous avez des limitations fonctionnelles, vous prenez soin d’une personne âgée ou d’un être cher qui est âgé, fragile ou ayant des limitations fonctionnelles?

L’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1) mène un sondage auprès de la population francophone afin d’obtenir des données actualisées sur les besoins en soins à domicile et en milieu communautaire, et les soins de longue durée de la communauté francophone sur son territoire. Tous les renseignements recueillis serviront à alimenter un rapport d’étude et à appuyer des recommandations.

Le gouvernement a décrit les soins de longue durée comme une priorité et a réaffirmé la nécessité de solutions innovantes pour des soins culturellement sûrs pour les francophones et les personnes de cultures diverses dans le premier rapport intérimaire du Conseil du premier ministre, Hallway Healthcare : Un système sous tension (janvier 2019).

L’Entité 1 termine une étude afin de déterminer les meilleures façons de combler les lacunes en matière d’accessibilité des personnes âgées francophones aux soins de longue durée en français, de définir un ou des modèles applicables dans les régions qu’elle dessert et finalement de faire des recommandations aux autorités compétentes.

Dans le cadre de cette étude, l’Entité 1 a examiné l’accès aux soins de longue durée pour les aînés francophones de la région d’Érié St. Clair ainsi que passé en revue les services et initiatives mis en œuvre dans d’autres régions du pays pour desservir les personnes âgées dans un contexte minoritaire.

Parallèlement au sondage, des entrevues auront lieu avec quelques informateurs clés identifiés. Les entrevues permettront de documenter l’expérience comme patient ou comme professionnel et d’identifier des facteurs limitants, d’une part, et des leviers d’action, d’autre part, ce qui permettra de mettre en œuvre des pratiques exemplaires et d’autres interventions culturellement appropriées visant à assurer la continuité des services dans la langue de ces aînés en situation minoritaire.

Un foyer de soins de longue durée est un établissement où les adultes peuvent vivre et recevoir des soins infirmiers et personnels ainsi que de l’aide pour leurs activités quotidiennes 24 heures sur 24. On utilise aussi « maison de soins infirmiers » pour désigner ce type d’établissement.

Tous les renseignements recueillis serviront à alimenter le rapport d’étude et appuyer les recommandations. Le sondage se poursuivra jusqu’à la deuxième semaine de février 2021. Pour y participer, visitez le site internet de l’organisme à www.entite1.ca ou communiquez avec Guy Mian à gmian@entite1.ca pour tout autre renseignement.