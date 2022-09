En août, les membres du conseil d’administration (CA) du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) se sont réunis chez la présidente Tanya Tamilio pour une soirée amicale autour d’un barbecue.

Après une année bien chargée et à l’aube de la rentrée culturelle 2022-2023, cette rencontre était l’occasion pour la présidente de remercier les membres de son CA et quelques bénévoles pour leur dévouement auprès de la communauté et de discuter de la suite des choses pour le Centre.

L’automne s’annonce intéressante pour l’organisme avec une vente d’artisanat le 22 octobre, le party d’Halloween le 29 octobre avec concours de costumes, un jeu-questionnaire, un karaoké, et les soirées peinture, macramé et vin animées par Chantée Timperley les 7 octobre, 11 novembre et 20 janvier prochains.

De plus, les après-midi de jeux et les souper pour aînés sont de retour. Une fois par mois, le CCFSL alternera entre un après-midi de jeux le lundi de 13 h à 15 h, et un souper servi à 17 h 30.

Les francophones de la région peuvent également s’inscrire au nouveau programme de bénévolat pour lequel chaque heure offerte permettra de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 50 $. D’autres occasions pour les jeunes et les aînés seront dévoilées cet automne dont un nouveau podcast francophone à Sarnia. Bref, ça bouge au CCFSL. Pour suivre la programmation, visitez le www.ccfsarnia.com.

Photo : Les membres du CA du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. De gauche à droite : Meghan Hawksworth (invitée), Tanya Tamilio (présidente), Sylvie Chmielewski et Nathalie Ouattara (administratrices), Ginette Prévost (secrétaire) et son mari Normand, Olivier Lacasse (vice-président), Émilie Sylvain-Lindsay (trésorière) et Pascal Gendron (administrateur). Photo : Facebook du CCFSL