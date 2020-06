Les aînés canadiens d’un bout à l’autre du pays font face à d’importants défis économiques et sociaux ainsi qu’à des problèmes de santé à cause de la COVID-19. La distanciation physique pèse lourd sur ceux qui sont isolés de leur famille et qui doivent se faire aider pour leur épicerie et d’autres articles essentiels. Nous devons soutenir nos aînés et être là pour eux, comme ils l’ont été pour nous.

Le jeudi 4 juin, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) recevront un paiement unique non imposable au cours de la semaine du 6 juillet. Grâce à cette mesure et à bien d’autres, le gouvernement accorde près de 900 $ de plus aux aînés vivant seuls et plus de 1500 $ aux couples d’aînés, en plus de leurs prestations actuelles, pour aider ces Canadiens vulnérables à couvrir leurs dépenses supplémentaires pendant la pandémie.

Les aînés admissibles à la pension de la SV recevront un paiement de 300 $, auquel s’ajoutent 200 $ de plus pour ceux qui sont admissibles au SRG, ce qui porte le total à 500 $. Les bénéficiaires de l’Allocation recevront également 500 $. Ce soutien financier de 2,5 milliards $ aidera les aînés canadiens à couvrir les dépenses additionnelles causées par la COVID-19 et leur offrira une meilleure sécurité financière pendant cette crise.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a instauré de nombreuses mesures pour soutenir les aînés, y compris les plus vulnérables. Il a notamment effectué un paiement spécial unique grâce au crédit pour la taxe sur les produits et services au mois d’avril. Ce paiement s’est élevé en moyenne à 375 $ pour les aînés vivant seuls et à 510 $ pour les couples d’aînés. Ainsi, nous avons pu aider plus de 4 millions d’aînés à faible et à moyen revenu. De plus, nous investissons 20 millions $ supplémentaires dans des organismes communautaires qui fournissent des services aux aînés, et avons réduit de 25 % le montant minimal à retirer d’un fonds enregistré de revenu de retraite en 2020. Nous avons aussi pris des mesures pour que les aînés continuent de recevoir leurs versements du SRG s’ils n’ont pas pu soumettre leurs renseignements sur le revenu en 2019 dans les délais prévus.

Au moment de relancer graduellement l’économie, le gouvernement du Canada continuera de soutenir tous les Canadiens, y compris les aînés et les plus vulnérables, et de réagir aux impacts de la COVID-19 sur la santé ainsi qu’à ses répercussions sociales et économiques.

