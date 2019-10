Les élections fédérales auront lieu le lundi 21 octobre. La campagne électorale tire donc à sa fin et personne ne s’en plaindra. Malgré tout, les électeurs consciencieux s’efforceront de faire un choix et à cette fin, L’Action leur offre ce bref résumé de la campagne électorale dans la région de London-Sarnia.

À London, l’exportation d’armement à destination de l’Arabie saoudite est revenue de temps à autre dans les échanges entre candidats et électeurs. Dans les médias nationaux, ce dossier controversé est plus ou moins passé sous le radar au cours des derniers mois, mais pas à London, où se trouve justement General Dynamics Land Systems Canada, l’entreprise produisant les véhicules blindés vendus à ce pays au bilan peu reluisant au chapitre des droits de la personne. Le Nouveau Parti démocratique s’est engagé à annuler ce contrat alors que libéraux et conservateurs, qui sont responsables de son existence, veulent le maintenir.

Le coût de la vie a aussi retenu l’attention de plusieurs citoyens, l’afflux de nouveaux résidents créant une pression à la hausse sur le marché de l’immobilier résidentiel. Bien des électeurs de London voient aussi dans le gouvernement fédéral un contrepoids au gouvernement provincial de Doug Ford et espèrent que les compressions anticipées seront compensées par Ottawa, notamment dans le domaine de la santé. Cette perception s’inscrit dans cette analogie promue par les rivaux des conservateurs fédéraux faisant de ces derniers des émules de M. Ford.

La traditionnelle question de l’emploi a aussi refait surface considérant que London a le plus faible taux d’activité parmi les grandes villes canadiennes. Pour stimuler la participation au marché de l’emploi, chacun y est allé de sa solution en fonction de son orientation idéologique : investissements publics et économie « verte » pour la gauche, réglementations simplifiées pour les entreprises et baisse de taxes pour la droite.

Jusqu’à récemment, il a souvent été dit par les analystes que les questions environnementales comptaient pour peu dans l’urne. Cela est manifestement en train de changer si l’on en juge par les débats locaux où, sur ces questions, candidats du Parti conservateur et du Parti populaire ont reçu un accueil plutôt tiède à London et dans les comtés environnants. Ce n’était cependant pas le cas à Sarnia où la conservatrice Marilyn Gladu, à l’occasion d’un débat sur ces questions, était bien au fait des dossiers locaux et a proposé diverses solutions pour réduire la pollution issue de l’agriculture et de l’industrie pétrochimique.

Toujours à Sarnia, le logement abordable s’est aussi avéré un enjeu de campagne, puisque 90 personnes ont dû être hébergées temporairement, l’hiver dernier, dans des motels faute de pouvoir se dénicher un appartement. Les solutions à ce problème varient d’un candidat à l’autre, mais tous reconnaissent l’urgence d’agir.

Sur la plupart des grandes questions de société, les milieux ruraux ne se distinguent guère des villes. Quelques sujets y sont cependant abordés sous un angle différent. Les infrastructures, par exemple, ont retenu l’attention, plusieurs citoyens se sentant négligés à cet égard. Dans plusieurs communautés vieillissantes, les politiques pour les aînés génèrent davantage d’intérêt et les agriculteurs conservent aussi beaucoup d’influence.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre quelques jours avant de connaître l’heureux gagnant du gros lot électoral. Considérant la probabilité non négligeable qu’aucune majorité ne se dégage des résultats, cela pourrait néanmoins être une victoire de courte durée.

Les candidats dans chaque circonscription (le député sortant est indiqué par un « * »)

Elgin–Middlesex–London

Pam Armstrong (Libéral)

Bob Hargreaves (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Donald Helkaa (Parti populaire)

Ericha Hendel (Parti Vert)

Peter Redecop (Parti de l’Héritage Chrétien)

Richard Styve (Libertarien)

*Karen Vecchio (Conservateur)

Lambton–Kent–Middlesex

Bria Atkins (Parti populaire)

Rob Lalande (Parti de la coalition des anciens combattants du Canada)

Anthony Li (Parti Vert)

Jesse McCormick (Libéral)

Dylan McLay (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Lianne Rood (Conservateur)

London-Centre-Nord

Sarah Bokhari (Conservateur)

Carol Dyck (Parti Vert)

*Peter Fragiskatos (Libéral)

Salim Mansur (Parti populaire)

Dirka Prout (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Clara Sorrenti (Communiste)

London–Fanshawe

Stephen Campbell (indépendant)

Tom Cull (Parti Vert)

Mohamed Hammoud (Libéral)

Bela Kosoian (Parti populaire)

Lindsay Mathyssen (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Michael Van Holst (Conservateur)

London-Ouest

Jacques Boudreau (Libertarien)

Mary Ann Hodge (Parti Vert)

Shawna Lewkowitz (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Mike McMullen (Parti populaire)

Liz Snelgrove (Conservateur)

*Kate Young (Libéral)

Oxford

Melody Alfred (Parti de l’Héritage Chrétien)

Lisa Birtch-Carriere (Parti Vert)

Matthew Chambers (NPD-Nouveau Parti démocratique)

Brendan Knight (Libéral)

*Dave MacKenzie (Conservateur)

Wendy Martin (Parti populaire)

Sarnia–Lambton