Le 12 novembre a eu lieu un souper ethnoculturel dans le cadre des célébrations de la Semaine de l’immigration francophone au Canada sous le thème « Nos traditions et notre avenir » au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Cet événement présenté « avec, par et pour les communautés » a réuni pour la première fois toutes les communautés francophones de London.

La rencontre a débuté avec le mot d’accueil de Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL, qui a remercié tous ceux qui ont répondu à l’invitation de l’organisme et salué aussi l’engagement et le dévouement des responsables des organismes ethnoculturels. Plusieurs d’entre eux se sont portés volontaires pour préparer et présenter les plats nationaux des communautés marocaine, congolaise, sud-soudanaise, ivoirienne et burundaise.

Pour sa part, Franck Tshunza, membre du conseil d’administration du CCFL, a souligné l’initiative qui a incité les personnes présentes à se réunir et à créer une bonne connexion ethnoculturelle. Les chefs des communautés ont salué cette initiative de célébration de la Semaine de l’immigration francophone en demandant qu’elle continue, et de garder cet esprit de collaboration avec le CCFL.

La jeunesse francophone s’est également exprimée par la voix de Charyda-Andrea Tshikangu qui a incité les jeunes francophones à participer aux activités et à devenir des leaders.

Après le repas, deux groupes de danseurs étaient au rendez-vous. Le premier, une troupe du Burundi, a présenté une danse folklorique montrant un exemple des cultures burundaise et africaine. Le second groupe de danseurs ont mis de l’avant la culture orientale avec la debka, une danse traditionnelle du Moyen-Orient. À l’origine une danse guerrière, elle est essentiellement pratiquée par les hommes, en ligne ou en chaîne ouverte, et se caractérise par des pas frappés au sol.

Plus de 200 personnes ont participé à cette activité dont la moitié était des jeunes des communautés ethnoculturelles et le tiers était des nouveaux arrivants. Un franc succès!

Photo : Les danseuses burundaises