Les gouvernements ontarien et fédéral, en partenariat avec Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) Inc., offriront bientôt un accès à Internet haute vitesse rapide et fiable à plus de 1650 familles, exploitations agricoles et entreprises des comtés de Lambton et de Middlesex.

« Un accès fiable à Internet haute vitesse est essentiel pour la croissance et le développement des régions rurales canadiennes, a déclaré récemment Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, au nom de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

« L’investissement de notre gouvernement dans ces améliorations de l’infrastructure à large bande aidera des centaines de foyers, exploitations agricoles et entreprises des comtés de Middlesex et de Lambton à accéder à des services Internet haute vitesse fiables. Travailler à distance, étudier en ligne, atteindre les consommateurs et surveiller les cultures et le bétail sont certaines des nombreuses activités qui seront plus pratiques et commodes pour les résidents de la région. »

Dans le comté de Lambton, les deux gouvernements ont investi chacun plus de 741 000 $ pour offrir à plus de 1000 familles, exploitations agricoles et entreprises des collectivités de Ravenswood, Gustin Grove, Cedar Point, Glendale Beach, Hillsborough Beach et Highland Glen l’accès à un service Internet haute vitesse.

« Notre gouvernement passe à l’action et remplit sa promesse de fournir l’accès à Internet haute vitesse à l’ensemble des régions rurales de l’Ontario, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

« Les projets comme ceux dans les comtés de Lambton et Middlesex, qui branchent plus de collectivités à Internet haute vitesse, sont essentiels pour bâtir un Ontario plus fort. Nous aidons les familles et les agriculteurs à rester en contact avec leurs proches, leur permettons d’accéder à des soutiens, tout en donnant un coup de pouce plus que nécessaire à l’économie locale. »

Par ailleurs, les deux gouvernements ont aussi injecté 575 000 $ pour donner accès à un service Internet haute vitesse à plus de 290 familles, exploitations agricoles et entreprises des collectivités de Thedford, Springvale et Jura.

Dans le comté de Middlesex, les deux gouvernements injectent chacun plus de 450 000 $ pour favoriser l’installation d’un réseau à large bande afin de donner accès à un service Internet haute vitesse pour plus de 170 familles, exploitations agricoles et entreprises des collectivités de Kerwood, Strathroy et Napperton à l’automne 2022 et plus de 100 familles, exploitations agricoles et entreprises de la collectivité de Ballymote d’ici décembre prochain.

« Cela représente une nouvelle fantastique et signifie qu’encore plus de familles et d’entreprises de notre collectivité peuvent rester connectées, a déclaré Monte McNaughton, député de Lambton-Kent-Middlesex. Notre gouvernement continuera à travailler quotidiennement pour installer Internet haute vitesse dans chaque coin du Sud-Ouest ontarien. »

Chacun des deux gouvernements consacrent également plus de 65 000 $ pour soutenir l’installation d’un réseau dans le comté de Middlesex, afin de fournir l’accès à Internet haute vitesse à plus de 65 familles, exploitations agricoles et entreprises des régions rurales à l’extérieur de la collectivité de Melrose d’ici mai 2023.

L’achèvement de ces projets amène l’Ontario encore plus près de la concrétisation de son engagement à brancher chaque collectivité à Internet haute vitesse d’ici 2025, tout en bâtissant également des collectivités rurales plus fortes et en posant les bases de la croissance économique à long terme.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo : Arielle Kayabaga au moment de l’annonce. (Photo : page FB d’Arielle Kayabaga)