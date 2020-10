Alors que plusieurs entreprises vivent des moments difficiles en cette année de récession, d’autres, au contraire, sont en croissance. C’est le cas de Doucet Power & Controls. Cette entreprise spécialisée dans les systèmes électriques a été fondée dans le nord de l’Ontario par Shanny Doucet dont le frère, Kenny, est chef de district pour le Centre-Sud-Ouest.

Kenny Doucet

« À London, c’est très nouveau. Ça a commencé à Timmins et il y a deux ans à Walkerton, explique Kenny Doucet. En juin dernier, on a embauché Manon Guillemette à titre de responsable du développement et, depuis ce temps, elle travaille à nous trouver des contrats. »

Mme Guillemette, plusieurs s’en souviennent, a déjà travaillé au Collège Boréal de London dans d’autres fonctions. Cela dit, il est indéniable que la renommée de Doucet Power & Controls commence à croître puisque M. Doucet a déjà répondu à quelques appels dans la région et compte procéder à des embauches.

En fait, c’est tout le sud de l’Ontario qui est desservi et, quoique les prix puissent varier d’un endroit à l’autre en fonction des distances, ils demeurent néanmoins concurrentiels.

« On fait de la nouvelle construction, des rénovations, des mises à niveau… On fait pas mal de tout », commente Kenny Doucet. En effet, l’entreprise offre ses services aussi bien aux secteurs résidentiel, commercial qu’industriel et peut même se livrer à des travaux souterrains. Tout ce qui est relatif aux interrupteurs, câbles, panneaux solaires, panneaux électriques, planchers chauffants, génératrices, systèmes d’alarme incendie, etc., n’a pas de secret pour les électriciens de Doucet Power & Controls qui prennent soin d’informer le client des progrès réalisés dans le cadre des travaux.

L’entreprise n’utilise que de l’équipement approuvé par l’Office de la sécurité des installations électriques et l’Association canadienne de normalisation. Pour le client, la rapidité est toujours au rendez-vous.

La dizaine d’électriciens à l’emploi de l’entreprise travaillent pour l’essentiel dans les environs de Timmins mais les frères Doucet entendent bien reproduire dans le sud de la province le même succès auquel ils sont parvenus dans le Nord. « Le travail est terminé seulement quand le client est satisfait », affirme Kenny Doucet en guise d’explication à cette croissance rapide de l’entreprise qui ne demande pas mieux que de partager son expertise avec les résidents de la région de London-Sarnia.

Les coordonnées de Doucet Power & Controls se trouvent dans l’Index des services en français du journal L’Action.