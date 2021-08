L’organisme Planète Solidarité a vu le jour en février 2020. Or, ce n’est que le 21 août dernier qu’il a pu réellement prendre son envol alors que son lancement officiel, au parc Springbank de London, a rassemblé ses partenaires communautaires, quelques familles et des députés.

Mais qu’est-ce que Planète Solidarité?

Pour les francophones en situation minoritaire, il est parfois difficile d’avoir accès à des services spécialisés et c’est particulièrement vrai pour les parents dont l’enfant a des besoins spéciaux. Les troubles envahissants du développement (communément appelés TED) sont de ceux-là. Ils se déclinent en plusieurs conditions médicales : trouble du spectre autistique, syndrome de Rett, divers problèmes langagiers, etc.

Face à cette réalité, des parents peuvent se trouver dépourvus, et Planète Solidarité s’est fixé pour objectif de leur venir en aide. Ses interventions viseront, d’une part, à informer, sensibiliser et éduquer le grand public quant aux TED et, d’autre part, à orienter les personnes intéressées vers les ressources disponibles et accompagner les familles dont un enfant vit avec ce type de condition vers une meilleure intégration sociale.

La promotion du français auprès des agences spécialisées est une autre ambition que veut réaliser Planète Solidarité.

« C’est un organisme qui commence dans le Sud-Ouest ontarien et qui va s’étendre éventuellement dans tout le Canada », explique Sybil Femo, fondatrice et directrice générale. Celle-ci est loin d’être dénuée de compétence en la matière : « J’ai travaillé comme éducatrice spécialisée pendant plus de six ans et je suis actuellement enseignante au cycle primaire moyen dans un conseil scolaire francophone ». De plus, elle a entrepris de se former en analyse comportementale appliquée pour les enfants qui ont des besoins spéciaux.

C’est donc d’abord une passion qui l’a orientée vers ce domaine, mais le hasard a voulu que cela la concerne personnellement puisqu’elle est mère d’un jeune garçon autiste. Elle parle ainsi d’expérience lorsqu’elle aborde le manque de ressources en français à London.

Mme Femo est entourée d’un conseil d’administration comprenant une comptable, une responsable des communications et une personne-conseil du domaine de la santé de même que de cinq bénévoles. Planète Solidarité dispose aussi d’un site Web, planete-solidarite.com, dont le lancement de l’organisme a contribué à faire la promotion.

Justement, que s’est-il passé lors de cette journée un brin festive?

Plusieurs personnes ont pris la parole dont les députées Teresa Armstrong et Lindsay Mathyssen. Cette dernière a également remis un certificat de félicitations à Sybil Femo pour le lancement de l’organisme. Franck Tshunza, agent de projet au Réseau en immigration francophone, a de son côté offert la perspective des nouveaux arrivants.

Mme Femo a également expliqué à l’assistance les tenants et aboutissants de Planète Solidarité : « Nous croyons que chaque être humain est spécial et unique. Pour cela, nous allons apporter notre contribution pour créer un monde meilleur dans lequel les familles des personnes vivant avec différents troubles pourront mieux s’épanouir et s’intégrer dans la communauté ».

Une mère d’un enfant ayant un TED, Najat Ouchakour, a aussi partagé son expérience et ses espoirs. « Si au moins le message peut passer que nos enfants peuvent réussir, qu’ils peuvent avoir une vie comme les autres », a-t-elle déclaré.

Un barbecue accompagnait l’événement qui a connu un franc succès, des participants étant même venus d’aussi loin que Windsor, Hamilton et Barrie, preuve que l’organisme est promis à un bel avenir.

Le prochain grand rendez-vous sera une marche sportive qui se tiendra en novembre pour les familles francophones ou bilingues et dont le but sera de sensibiliser la population à l’importance de la santé mentale.

PHOTO – L’organisme a été lancé à London en présence de participants venus des quatre coins du sud de l’Ontario.