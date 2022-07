Le 5 juillet, aux camps d’été de l’Escale à London, les enfants âgés de 4 à 12 ans ont participé à une activité offerte par Accès Franco Santé London (AFSL) pour apprendre ce qu’est une assiette de nourriture équilibrée.

Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London InterCommunity Health Centre et conseillère à AFSL, Anne-Elisabeth Noppens, la chef d’équipe d’AFSL et Pascale Cantin, coordinatrice du Programme de l’Escale au Carrefour communautaire francophone de London ont fait la tournée des trois sites où l’Escale tient des camps d’été pour présenter cet atelier éducationnel cinq fois à des groupes de 16 à 20 enfants à la fois.

Les jeunes ont appris la composition d’une assiette équilibrée, selon le Guide alimentaire canadien. La moitié de l’assiette contient de fruits et légumes, 1/4 contient des protéines et 1/4 contient des grains et produits dérivés de grains. À cette composition s’ajoute l’eau comme boisson de choix au lieu des boissons sucrées, ce qui permet, entre autres, de réduire la quantité de sucre que l’on consomme.

Les enfants ont appris l’importance de chacun de ces groupes alimentaires pour leur croissance et le bon fonctionnement de leur corps afin de rester en santé, bien grandir, se développer et bien se concentrer à l’école.

Afin de s’assurer que les enfants sachent reconnaitre dans quel groupe différent aliments se retrouvent, un jeu leur a été proposé et chaque groupe a été divisé en deux équipes. Sur le sol, devant chaque équipe se trouvait un grand cercle à l’image de l’assiette du Guide alimentaire canadien.

Les enfants se mettaient en ligne, le premier de la ligne recevait une feuille sur laquelle se trouve un aliment qu’il devait classer dans la case appropriée de l’assiette. Une fois fini, l’enfant se mettait au bout de la queue et le prochain enfant recevait un aliment à classer. L’équipe qui finissait le plus vite recevait 5 points. Ils recevaient également un point pour un aliment bien classé. Les coéquipiers pouvaient s’entraider, surtout quand un enfant ne connaissait pas un aliment.

Ce fut une belle découverte pour les enfants de voir que, dans chaque catégorie d’aliments, différents choix sont possibles pour arriver à manger de manière équilibrée. Le plus difficile pour eux était de reconnaitre les végétaux qui contiennent beaucoup de protéines, tel le sésame, les noix et les haricots secs (rouges, noirs, blancs), et autres légumineuses. À la fin de l’activité, les enfants ont reçu une petite collation de morceaux de fruits et de bonbons au jus de fruits.

Source : Accès Franco Santé London

Photo : courtoisie

Photo: Anne-Elisabeth Noppens, Sonia Muhimpundu et Pascale Cantin