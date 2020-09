Le Comté de Perth, au nord de London, là où se trouve notamment la ville de Stratford et son célèbre festival consacré au théâtre, a fait un pas de plus dans la prévention de la pandémie. En effet, l’équipe du développement économique et du tourisme du Comté a fourni plus de 90 ensembles d’équipements sanitaires aux entreprises locales.

Une distributrice de désinfectant actionnée avec le pied à l’entrée d’une épicerie (Crédit: Comté de Perth)

Ces ensembles comprennent des fournitures pour aider à assurer la sécurité du personnel et soutenir les expériences positives des visiteurs, telles que des masques, du désinfectant pour les mains, des autocollants pour vitres, des formulaires de traçage des contacts et des distributeurs de désinfectant actionnés avec le pied.

Ce matériel permettra aux entreprises d’accueillir les visiteurs et les touristes en toute sécurité tout en s’adaptant aux nouveaux protocoles. En plus de ces fournitures, les ensembles comprennent également le guide des médias sociaux du comté de Perth et le guide de ressources commerciales pour aider les entreprises à améliorer leur présence en ligne et à aller de l’avant pendant la pandémie.

« Notre ensemble d’équipements sanitaires a été livré récemment et nous avons déjà reçu tellement de commentaires positifs sur la station de désinfection des mains à l’extérieur de notre restaurant », commente Eveline, directrice de l’Atwood Café.

« Nous reconnaissons la tension à laquelle nos entreprises locales ont été confrontées à la suite de la COVID-19. L’objectif de ces ensembles est d’aider à alléger une partie du fardeau financier lié à l’achat de divers articles de sécurité afin de rouvrir et de rester ouverts », a expliqué Ashley Brockelbank, responsable du tourisme du Comté de Perth.

Avec cet appui, Mme Brockelbank ajoute que les entrepreneurs pourront focaliser sur ce qui constitue leur spécialité : « Nous espérons qu’en fournissant ces éléments essentiels, nous pourrons économiser du temps et des dépenses aux entreprises et les laisser se concentrer sur leur autopromotion et l’amélioration de l’expérience des visiteurs. »

La distribution de ces ensembles d’équipements de protection et de désinfection a été rendue possible grâce à une subvention que le Comté a reçu du Fonds d’aide et de relance régionale du gouvernement du Canada par l’entremise de FedDev Ontario, administrée par l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario.

SOURCE – Comté de Perth

(Crédit photo: Pexels)