Collèges Ontario a rendu publics, le mercredi 25 septembre, les indicateurs de rendement 2018-2019 des 24 collèges de l’Ontario.

Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario charge les collèges de recueillir et de transmettre chaque année leurs données de rendement dans cinq domaines : la satisfaction des étudiants, la satisfaction des diplômés, la satisfaction des employeurs, le taux d’obtention d’emploi et le taux d’obtention de diplôme.

Le Collège Boréal est le seul collège à atteindre la première place du podium pour deux des cinq indicateurs évalués : la satisfaction des étudiants et le taux d’obtention de diplôme. C’est la 17e fois en 20 ans que le Collège Boréal atteint le premier rang d’au moins deux des cinq indicateurs.

Une marque de la qualité du modèle éducatif Boréal

Les données 2018-2019 viennent confirmer la constance du Collège Boréal :

▪ Pour la 18e fois en 19 ans, le collège obtient le taux d’obtention de diplôme le plus élevé en province;

▪ Pour la 4e fois en 4 ans, le collège obtient le taux de satisfaction des étudiants le plus élevé en province;

▪ En 2018-2019, les résultats du Collège Boréal dépassent la moyenne provinciale pour chacun des cinq indicateurs évalués.

« C’est la qualité de notre modèle de livraison de services qui est évaluée ici. Et ces résultats démontrent que le Collège Boréal va dans la bonne direction », analyse Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Qui ne recommanderait pas Boréal ?

Preuve par ceux qui font l’expérience du Collège Boréal, les étudiants, les diplômés et les employeurs, se disent prêts à recommander le collège à des proches ou à d’autres employeurs, à des taux records respectifs de 92 %, 93 % et 96 %.

« C’est une preuve de confiance qui nous oblige à continuer nos efforts pour maintenir et développer davantage cette réputation que nous avons solidement bâtie », poursuit M. Giroux.

Les indicateurs de rendement sont des outils de performance pour les collèges leur permettant, d’une part, de faire valoir leurs réalisations et, d’autre part, d’identifier les sphères d’améliorations aux programmes et aux services offerts dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de leurs étudiants.

Le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités utilise aussi ces données pour conseiller et informer le gouvernement sur les collèges et pour planifier le développement du réseau collégial et assurer la mise en œuvre de politiques s’y rapportant.

Les rapports des sondages sont affichés en ligne sur www.collegesontario.ca.

« Les indicateurs de rendement sont comme un bulletin pour le collège. Chaque année, ils nous permettent de procéder à une analyse minutieuse de nos forces et de nos opportunités d’amélioration. Il est certain que nous accueillons ces résultats avec fierté, mais aussi une certaine forme d’humilité, car nous savons que notre force réside dans nos étudiants, nos clients et notre personnel, sans qui nous ne pourrions pas les atteindre année après année », a souligné Daniel Giroux, président du Collège Boréal

Faits saillants

Satisfaction des étudiants

▪ 87 % des étudiants sont satisfaits de l’ensemble de leur expérience au collège (1er rang / moyenne provinciale : 75,7 %);

▪ 94,3 % des étudiants estiment que leur programme leur apporte des connaissances et des compétences qui leur serviront dans leur future carrière (1er rang / moyenne provinciale : 86,2 %);

▪ 88,1 % des étudiants sont satisfaits de la qualité générale des expériences d’apprentissage dans le cadre de leur programme d’études (1er rang / moyenne provinciale : 78,3 %);

▪ 83,8 % des étudiants sont satisfaits quant à la qualité générale des services offerts au collège (1er rang / moyenne provinciale : 63,6 %);

▪ 82 % des étudiants sont satisfaits quant à la qualité générale des ressources physiques et des installations du collège (2e rang / moyenne provinciale : 74,8 %);

▪ 83 % des étudiants sont satisfaits quant à l’intérêt que porte le personnel du collège à leur réussite (moyenne provinciale : 59 %);

▪ 92 % des étudiants recommanderaient le Collège Boréal à un ami ou à d’autres personnes intéressées.

Satisfaction des diplômés

▪ 86,2 % des diplômés sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience collégiale (3e rang / moyenne provinciale : 79,9 %);

▪ 93 % des diplômés recommanderaient le Collège Boréal à leurs amis ou à d’autres personnes intéressées;

▪ 89 % des diplômés recommanderaient aussi leur programme respectif.

Taux de diplomation

▪ 76,3 % des étudiants inscrits au Collège Boréal ont obtenu leur diplôme (1er rang / moyenne provinciale : 67,2 %).

Taux de placement

▪ 86,5 % des diplômés du Collège Boréal ont trouvé un emploi dans les six mois après l’obtention de leur diplôme (17e rang / moyenne provinciale : 86,2 %).

Satisfaction des employeurs

▪ 93,8 % des employeurs ayant embauché un diplômé du Collège Boréal sont satisfaits ou très satisfaits de cette embauche (5e rang / moyenne provinciale : 89,60 %);

▪ 96 % des employeurs seraient prêts à recommander l’embauche d’un diplômé du Collège Boréal à d’autres employeurs.

Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des communautés dans toute la province de l’Ontario. Le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans sept campus et 38 centres d’accès répartis dans 26 communautés.

Depuis son ouverture, près de 120 000 clients dans l’ensemble de l’Ontario ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en matière de formation postsecondaire, d’apprentissage et de services aux immigrants et d’employabilité. Au total, 120 ententes d’articulation ont été établies entre le Collège Boréal et d’autres établissements de formation postsecondaire.

Selon les indicateurs de rendement reconnus par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, le Collège Boréal est au premier rang dans deux des cinq domaines évalués : le taux d’obtention de diplômes, et, pour la quatrième année consécutive, la satisfaction des étudiants. Une preuve, s’il en est, que la force de Boréal réside dans son investissement humain.

SOURCE : Collège Boréal