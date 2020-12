Chaque année, décembre coïncide avec un appel à la solidarité, particulièrement à l’endroit des démunis. Les Franco-Ontariens n’échappent pas à la règle et, ici et là, des initiatives voient le jour pour aider ceux qui ont besoin d’un soutien quelconque ou d’un réconfort moral.

Ainsi, le Carrefour des adultes et des aînés francophones, qui relève du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), a entrepris une collecte de denrées non-périssables pour les personnes âgées de langue française. Les dons doivent être déposés à la réception du CCFL du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30.

Cette campagne caritative se déroulera jusqu’au 15 décembre. « C’est pour répondre à l’isolement et la distanciation sociale que les aînés sont obligés de subir à cause de la COVID », explique Paulette Desjardins, une employée du CCFL. Bien entendu, la précarité financière est aussi une raison qui explique cette initiative. Mme Desjardins estime d’ailleurs que la proportion, à London, de personnes âgées francophones qui sont dans le besoin est de 15 à 20 %.

Pauvres ou pas, tous font face à la menace posée par le coronavirus : « C’est un grand pourcentage de nos aînés qui ont peur de sortir et de s’exposer », commente Mme Desjardins. Selon toute vraisemblance, ce sera donc en utilisant la navette du CCFL que les denrées seront distribuées, ce qui s’inscrira dans la continuité du service de livraison de l’épicerie offert depuis quelque temps aux aînées pour les aider à éviter l’achalandage des commerces.

Du côté de Sarnia, le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil scolaire catholique Providence et le Centre communautaire francophone (CCFS) coordonnent leurs efforts pour soutenir des familles dans le besoin. Sous le slogan « La joie de Noël! – Un appui d’un francophone à l’autre », la communauté est invitée à faire don de cartes-cadeaux d’épiceries et de magasins, de vêtements, de produits de toilette tel le champoing et le savon, etc., sans compter quelques cadeaux pour les enfants.

C’est Tanya Tamilio, du CCFS, qui a eu l’idée de ce projet. Pour cela, il lui fallait des partenaires : « Quel autre moyen d’avoir accès aux familles que par les écoles? », s’est-elle demandé. À sa demande, les conseils scolaires lui ont donc référé quatre familles ayant besoin d’un coup de main pour passer un temps des Fêtes digne de ce nom.

Mme Tamilio connaît donc déjà les besoins, voire les goûts, de ceux à qui sont destinés les dons. C’est pourquoi, au chapitre des vêtements, les organisateurs de la collecte ont besoin d’articles pour des filles âgées de 6 à 14 ans, des garçons ayant de 4 à 7 ans, des femmes de taille XL et des hommes de taille médium et large. Une mère aurait aussi besoin d’une petite machine à coudre qui l’aiderait, justement, à préserver des vêtements plus longtemps.

Pour ce qui est des cadeaux pour les jeunes, des blocs Lego en forme d’animaux, un casque de bicyclette pour adolescente, un chandail à capuchon de marque Roots, une maison-jouet Calico Critters sont notamment en demande.

Le CCFS recueillera les dons jusqu’au 15 décembre. Il est préférable de contacter l’organisme pour connaître les articles dont il est toujours à la recherche.

« Mon intention, c’est d’aller porter ce qu’on a aux familles le 18 décembre », précise Tanya Tamilio, qui ajoute songer à offrir une dinde à chacune d’elles par la même occasion.

D’ici à Noël, ce ne sera pas la première ni la dernière fois que la générosité des résidents de London et de Sarnia est sollicitée. Cela dit, il s’agit, pour les francophones, d’une occasion de venir en aide à des personnes dans le besoin qu’ils côtoient parfois sans le savoir et qui seront épaulées au cours de cette période difficile par des organismes respectés de la communauté.