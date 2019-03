L’ACFO existe depuis plus de 100 ans et son acronyme est un des plus connus de l’Ontario français. Or, le mandat de ce mouvement et la signification de son acronyme ont été modifiés au fil du temps, reflétant les réalités changeantes vécues par les Franco-Ontariens. C’est ainsi qu’est né, dans la foulée du mouvement de contestation de l’année dernière contre les politiques du gouvernement provincial en matière de francophonie, le Réseau ACFO, dont le nom signifie Action communautaire de la francophonie de l’Ontario.

Ce regroupement inclut les organismes locaux qui portent le nom ACFO mais aussi les autres organismes de développement communautaire pouvant représenter une communauté efficacement. Le Centre communautaire régional de London et le Centre communautaire francophone de Sarnia s’y sont donc joints par une entente de collaboration afin de représenter leurs régions respectives. Les deux organismes ont décidé de prendre sur eux cette responsabilité, car l’ACFO London-Sarnia, rappelons-le, a fermé ses portes en 2017.

Quelle est l’utilité de cette nouvelle entité? Précisons d’abord que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) demeure la voix politique des Franco-Ontariens. Ses relations avec les ACFO locales se sont distendues au fil des années mais l’organisme provincial a toujours gardé contact avec ces entités enracinées dans leur communauté. C’est pourquoi le Réseau ACFO aura pour tâches d’engager l’ensemble des organismes et de coordonner une homogénéité dans l’action provinciale.

En d’autres mots, le Réseau ACFO s’occupera, à la base, d’opérer une mobilisation populaire et communautaire qui sera en phase avec, au sommet, la représentation politique de l’AFO et ses messages à l’endroit des décideurs.

Les organismes membres du Réseau ACFO ont plusieurs obligations, dont celles de participer aux rencontres et de s’engager activement dans la « résistance ». Celle-ci n’a pas pris fin avec les manifestations du 1er décembre et la mobilisation se poursuivra de diverses façons afin de maintenir la pression sur Queen’s Park. Le Réseau ACFO est d’ailleurs en mode vigilance quant au prochain budget du gouvernement qui sera déposé sous peu. De nouveaux coups d’éclat pourraient s’avérer nécessaires mais, même sans action d’envergure, tous sont appelés à continuer de s’afficher comme francophones et à revendiquer leurs droits.

La mobilisation franco-ontarienne est entrée dans une nouvelle phase de son histoire avec la création du Réseau ACFO. Seul l’avenir dira l’impact de cette initiative. Il se pourrait que le prochain budget provincial constitue le premier test de son efficacité.